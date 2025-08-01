Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.27 комментариев
Трамп заявил о визите спецпосланника Уиткоффа в Россию
Президент США Дональд Трамп заявил в Белом доме, что спецпредставитель Вашингтона на Украине и Ближнем Востоке Стив Уиткофф, как ожидается, посетит Россию в ближайшие дни в преддверии санкций, которые Трамп планирует ввести против Москвы из-за Украины.
Американский лидер в четверг беседовал в Белом доме с прессой и высказывался о конфликтах в секторе Газа и на Украине. Эмоционально высказываясь об Украине, где не могло, не должно и не было бы конфликта, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, Трамп произнес слова о визите в Израиль, а затем в Россию, махнув в сторону спецпредставителя Уиткоффа.
«Вон он, едет в Израиль, а потом в Россию, хотите верьте, хотите нет», – сказал Трамп.
До этого сообщалось о визите Уиткоффа 1 августа в Израиль и сектор Газа, сроки его визита в Москву не уточнялись.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности установления прочного мира и на Украине, и на Ближнем Востоке.
Президент США в четверг также объявил о введении санкций против России после истечения десятидневного срока в связи с ситуацией на Украине, добавив, что не очень верит в действенность этого метода.