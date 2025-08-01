Трамп заявил о визите спецпосланника Уиткоффа в Россию

Tекст: Ирма Каплан

Американский лидер в четверг беседовал в Белом доме с прессой и высказывался о конфликтах в секторе Газа и на Украине. Эмоционально высказываясь об Украине, где не могло, не должно и не было бы конфликта, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, Трамп произнес слова о визите в Израиль, а затем в Россию, махнув в сторону спецпредставителя Уиткоффа.

«Вон он, едет в Израиль, а потом в Россию, хотите верьте, хотите нет», – сказал Трамп.

До этого сообщалось о визите Уиткоффа 1 августа в Израиль и сектор Газа, сроки его визита в Москву не уточнялись.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности установления прочного мира и на Украине, и на Ближнем Востоке.

Президент США в четверг также объявил о введении санкций против России после истечения десятидневного срока в связи с ситуацией на Украине, добавив, что не очень верит в действенность этого метода.

