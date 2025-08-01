Трамп выразил сомнение в собственном методе достижения мира на Украине

Tекст: Ирма Каплан

«Вообще-то это работа (экс-президента Джо) Байдена, не моя, но я сказал, что если я войду (в Белый дом) снова, то это прекратится. Я считаю, что действия России очень печальны. Много россиян гибнет, украинцы умирают <...>. Мы ничего не платим за эту войну. Скажу вам вот что: ее нужно остановить. Это позор. Столько людей гибнет. Они теряют людей в городах, потому что их обстреливают ракетами. Мы введем санкции. Не знаю, беспокоят ли его (президента России Владимира Путина) санкции. Они знают о санкциях. Я знаю о санкциях и пошлинах лучше всех. Но не знаю, повлияют ли они на ситуацию», – сказал американский лидер в Белом доме.

Трамп добавил, что Европа крайне расстроена и снова повторил, что этой войны не должно было быть.

«Это война Байдена. Глупо было ввязываться в эту войну. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – добавил он.

На ваш взгляд Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине? Перемирием

Обострением

Ничем

Ничем и санкциями против России

Ничем и санкциями против Украины

Ничем и санкциями против России и Украины

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