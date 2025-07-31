Госдеп раскрыл возможные действия Трампа после истечения ультиматума России

Рубио заявил о возможном введении Трампом секторальных санкций против банков России

Tекст: Вера Басилая

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox Radio отметил, что у президента Дональда Трампа «много возможностей» для давления на Россию после истечения установленного 10-дневного срока на достижение договоренностей по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

Рубио подчеркнул, что среди возможных мер рассматриваются «вторичные санкции на продажи российской нефти, на которую приходится огромная часть их доходов». По его словам, секторальные рестрикции в банковской сфере также могут быть «очень эффективными».

«Опять же, я думаю, мы надеемся избежать этого и найти возможность прекратить боевые действия. Мы считаем, что этот путь был бы самым лучшим, но мы готовы пойти и другими путями», – заявил Рубио.

Он добавил, что, по мнению Вашингтона, Москва пока не проявляет достаточного интереса к разрешению кризиса, но США готовы рассматривать различные сценарии давления на Россию.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему нет дела до «мертвой экономики» России.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил о введении против России 30 тыс. санкций.

До этого Трамп заявил, что не уверен в эффективности стратегии санкций против России.

В Кремле заявили, что российская экономика, несмотря на длительное давление санкций, продолжает устойчиво работать, и Россия выработала иммунитет к санкциям.