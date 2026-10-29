На ядерном объекте в США произошел выброс радиоактивных веществ из-за пожара

Tекст: Антон Антонов

Возгорание произошло в среду вечером. Пожар, который привел к нефильтрованному выбросу радиации на уровне земли, уже потушен, передает WRDW со ссылкой на News 12.

Руководство объекта объявило чрезвычайную ситуацию. Признаков радиоактивного загрязнения за пределами Саванна-Ривер не выявлено. Сотрудники находились в укрытиях около 30 минут, въезд на территорию был временно закрыт.

Федеральное управление гражданской авиации США ввело ограничения на полеты над объектом в радиусе 15 морских миль и на высоте до 10 тыс. футов. Ограничено движение железнодорожного и речного транспорта в прилегающих районах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2011 года произошла авария на АЭС «Фукусима-1» в Японии. В октябре 2017 года суд возложил ответственность за произошедшее на АЭС в Фукусиме на власти страны.