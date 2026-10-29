Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
Вэнс обвинил Европу в бесплатном использовании американских инноваций
Вэнс: Европейцы десятилетиями пользовались инновациями США бесплатно
Граждане США десятилетиями переплачивали за лекарства, пока европейские страны бесплатно получали выгоду от американских инноваций, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Вэнс подчеркнул, что действующая система ценообразования на рынке медицинских препаратов долгое время ставила американцев в заведомо невыгодное положение, передает РИА «Новости».
«Вспомните: слишком долго наши бабушки и дедушки, наши родители и мы сами платили заоблачные цены за лекарства, в то время как европейские страны бесплатно пользовались инновациями, созданными в Соединенных Штатах Америки», – заявил Вэнс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс в шутку назвал комаров беспилотной технологией Демократической партии.
В начале месяца государственный секретарь министерства здравоохранения Испании Хавьер Падилья Бернальдес призвал страны Евросоюза объединить усилия для противостояния давлению США в вопросах ценообразования на лекарства.