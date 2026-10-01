Испания призвала страны Евросоюза сплотиться против США из-за цен на лекарства

Испания предостерегла ЕС от двусторонних сделок с США по лекарствам

Tекст: Игорь Иножарский

Падилья Бернальдес отметил, что попытки отдельных европейских государств заключить двусторонние соглашения с Вашингтоном ослабляют позиции Евросоюза. По его словам, главной силой европейского рынка остается большое число потребителей и высокий уровень всеобщего охвата услугами здравоохранения, пишет Politico.

Власти европейских стран пытаются выработать ответ на политику администрации Дональда Трампа, требующей установления режима наибольшего благоприятствования при ценообразовании на медикаменты. Фармацевтические компании опасаются, что вывод новых препаратов на европейский рынок приведет к снижению цен в США, что ограничит их прибыль в Соединенных Штатах.

Несмотря на изначальные договоренности 11 стран ЕС действовать сообща, некоторые государства начали самостоятельные переговоры. В частности, Германия обсуждает с американскими чиновниками возможность повышения цен на лекарства в обмен на местные инвестиции, а Франция недавно объявила о новом соглашении с фармацевтическим сектором для обеспечения предсказуемости рынка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Дональд Трамп объявил о введении стопроцентных пошлин на лекарства. Зимой в США запустили платформу TrumpRx для покупки медикаментов со скидкой. В прошлом году американский политик предупредил о скором введении таможенных сборов на фармацевтические товары.