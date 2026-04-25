Медведев предложил ввести сборы на экспорт в ЕС
Медведев предложил направить сборы с экспорта в ЕС на финансирование ВПК России
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил установить дополнительные сборы на экспорт российских товаров, включая удобрения, в страны ЕС для поддержки оборонной промышленности России.
Дмитрий Медведев предложил симметрично. ответить на призыв премьера Эстонии Кристена Михала обложить пошлинами товары из России и направить средства на восстановление Украины.
Замглавы Совбеза считает, что следует ввести новые сборы на экспорт российских товаров в страны Европейского союза.
«Ввести новые сборы на российский экспорт в страны ЕС, включая удобрения, за счет которых финансировать российский ВПК», – заявил Медведев в своем сообщении в Max.
Медведев также отметил, что с введением таких мер продукты питания в Европе могут подорожать, а Россия получит дополнительные ресурсы для производства ракет, дронов и тяжелых управляемых планирующих бомб, используемых в специальной военной операции на Украине.
Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за введение пошлин на товары из России для финансирования восстановления на Украине.
