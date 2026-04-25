Медведев предложил направить сборы с экспорта в ЕС на финансирование ВПК России

Tекст: Вера Басилая

Дмитрий Медведев предложил симметрично. ответить на призыв премьера Эстонии Кристена Михала обложить пошлинами товары из России и направить средства на восстановление Украины.

Замглавы Совбеза считает, что следует ввести новые сборы на экспорт российских товаров в страны Европейского союза.

«Ввести новые сборы на российский экспорт в страны ЕС, включая удобрения, за счет которых финансировать российский ВПК», – заявил Медведев в своем сообщении в Max.

Медведев также отметил, что с введением таких мер продукты питания в Европе могут подорожать, а Россия получит дополнительные ресурсы для производства ракет, дронов и тяжелых управляемых планирующих бомб, используемых в специальной военной операции на Украине.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за введение пошлин на товары из России для финансирования восстановления на Украине.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страны Европы не хотят возвращаться к прежним отношениям с Россией даже после окончания конфликта на Украине.

Эстония заняла второе место в мартовском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.