После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.3 комментария
Кремль спросили о планах Путина поздравить Трампа
Песков не подтвердил планы Путина поздравить Трампа с предстоящим 80-летием
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал говорить, будет ли президент России Владимир Путин поздравлять американского лидера Дональда Трампа с юбилеем.
Представитель Кремля Дмитрий Песков не смог уточнить, поздравит ли Владимир Путин Дональда Трампа с юбилеем, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос журналистов о возможном звонке или телеграмме, пресс-секретарь сослался на плотный график главы государства.
«Пока много дел по российской повестке дня», – заявил Песков в комментарии телеканалу RTVI.
Американский политик отметит свой 80-летний юбилей 14 июня.
Накануне Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора лидеров России и США.
До этого представитель Кремля заявил о неопределенности в вопросе поздравления американского президента.
В прошлом году Владимир Путин поздравил президента США с 79-летием по телефону.