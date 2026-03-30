    Украинские дроны стали угрозой для Финляндии
    На часах Путина заметили надпись Made in Russia
    Совершившему два тарана в одном бою летчику Терехину присвоено звание Героя России посмертно
    Дерипаска призвал россиян работать шесть дней в неделю по 12 часов
    Минэнерго подготовило документ о запрете экспорта бензина с 1 апреля
    Сенатор Карасин усомнился в искренности призыва Зеленского к перемирию
    Путин наградил Буре орденом «За заслуги перед Отечеством»
    Водитель электровелосипеда сбил ребенка в Москве
    Суд в Калифорнии освободил одну из задержанных у военной базы россиянок
    Борис Акимов Борис Акимов Война полов

    Несмотря на декларацию традиционных ценностей, Россия в тройке мировых лидеров по количеству разводов. Безответственность и инфантильность современных мужчин и женщин? Экзистенциальная запутанность в смыслах брака? Да, но есть и еще один фактор. Мужчины и женщины находятся в состоянии военных действий.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Куба не сдастся

    Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим. Но Куба не сдастся.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

    29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

    30 марта 2026, 21:40 • Новости дня

    Оргкомитет представил программу празднования 80-летия Калининградской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 80-летия образования Калининградской области прошло 30 марта на площадке Национального центра «Россия».

    Глава региона Алексей Беспрозванных представил пятилетний план мероприятий и инфраструктурную программу, предусматривающую масштабные преобразования во всех 22 муниципалитетах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В заседании участвовали высокопоставленные федеральные чиновники, включая первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко и первого вице-премьера Дениса Мантурова.

    В рамках мероприятия правительство области подписало соглашения о сотрудничестве с крупными компаниями: «Росатом», «Сбер», «Ренова» и «АФК-Система». Это позволит привлечь дополнительное финансирование инфраструктурных и социальных проектов. Напомним, в марте 2025 года президент России Владимир Путин издал указ о праздновании 80-летнего юбилея региона в 2026 году, что послужило началом масштабной подготовки.

    «80-летие – это дань уважения и гордость за историю освобождения Калининградской области и возрождения региона после Великой Отечественной войны. Но также юбилей адресован и подрастающему поколению: это и про развитие, и про будущее Калининградской области», – подчеркнул Кириенко. Мантуров отметил, что программа празднования насыщена культурными, образовательными и социальными событиями, а также значимыми инфраструктурными проектами, часть из которых уже реализуется с привлечением федеральных средств и спонсоров.

    Зампредседателя правительства Татьяна Голикова в своем выступлении подчеркнула, что празднование юбилея – это не только федеральное событие, но и возможность раскрыть туристический потенциал, привлечь внимание к важным страницам истории и напомнить о незыблемости итогов Великой Отечественной войны. Она добавила, что за последние пять лет население области выросло на 1,4% и что регион демонстрирует экономическую устойчивость несмотря на внешние санкции.

    Программа преобразований включает более 500 инфраструктурных проектов и 450 событийных мероприятий. Предусматривается строительство социальных объектов, реконструкция коммунальной инфраструктуры, капитальный ремонт дорог, обновление транспорта и берегоукрепительные работы. Финансирование программы составит не менее 30 млрд рублей ежегодно, из которых 7 млрд направят на благоустройство муниципальных территорий.

    Беспрозванных отметил, что более 90% инициатив жителей были учтены при формировании плана. Особое место в проекте занимает строительство филиала Национального центра «Россия» на месте бывшего Дома советов, создание парка, новых общественных пространств и развитие городской инфраструктуры. Новый центр сможет принимать до 3,5 млн посетителей в год.

    Также в рамках юбилейной программы предусмотрены выплаты ветеранам становления области, акция «Забота и внимание» и системная поддержка семей участников специальной военной операции. Региональные власти подчеркивают, что к 85-летию Калининградской области планируют реализовать все намеченные преобразования и создать условия для комфортной жизни нынешних и будущих поколений калининградцев.

    29 марта 2026, 23:25 • Новости дня
    ВС России ударили в Житомирской области по обслуживающим «Миражи» ВСУ французам

    Tекст: Катерина Туманова

    Под удар российских «Гераней» в Житомирской области попали «Птахи Мадьяра» и французские специалисты, обслуживающие истребители Mirage, сообщил в Max-канале военкор Евгений Поддубный.

    «Утром авиабазу ВС ВСУ в Озерном Житомирской области атаковали не менее десятка наших дронов. Сейчас пришла информация, что целью стали центр подготовки операторов БПЛА, расположенный на территории аэродрома, и пункт временного размещения техперсонала, обслуживающего французские истребители Mirage», –написал он.

    Поддубный добавил, что данные о потерях противника уточняются.

    Напомним, в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский  подписали соглашение о возможности поставок Украине 100 истребителей Rafale до 2035 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Киев

    заявил о скорой передаче Францией истребителей Mirage 2000. Стало известно

    об ударе «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000. ВКС

    получили в небе над Украиной приоритетную цель.


    30 марта 2026, 14:08 • Новости дня
    Эксперт назвал прибытие танкера на Кубу успехом дипломатов России

    Tекст: Анастасия Куликова

    Гавана – давний партнер Москвы, и российская сторона не могла не поддержать латиноамериканского союзника. Россия сделала то, что должна была сделать, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу.

    «Куба оказалась в сложном положении из-за блокады. Такие ситуации становятся проверкой отношений между странами. Россия прошла ее достойно, подтвердив, что готова на деле оказывать помощь Острову свободы», – отметил военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    Он напомнил, что Гавана – давний партнер Москвы, и российская сторона не могла не поддержать латиноамериканского союзника. «Россия сделала то, что должна была сделать», – подчеркнул собеседник.

    По его мнению, тот факт, что Штаты пропустили танкер «Анатолий Колодкин», стало результатом «тихой» дипломатии. «Я думаю, что Москва и Вашингтона провели переговоры, и наши дипломаты нашли нужные аргументы», – предположил Козюлин, добавив, что у США тоже есть интересы – в частности экономические проекты.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Алексей Нечаев. Прорыв энергетической блокады Острова свободы он назвал «крутой работой и наших дипломатов, и наших моряков, и наших военных». Эксперт также счел символичным, что супертанкер, названный в честь Анатолия Колодкина (1928–2011), дошел до Кубы.

    Нечаев напомнил, что Колодкин – фигура любопытная. «Юрист и дипломат. Один из крупнейших специалистов по морскому праву. Среди прочего – судья Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, член Постоянного арбитражного суда в Гааге», – детализировал политолог.

    Колодкин также – автор проектов международных конвенций о режиме морских судов в иностранных портах и о правовом статусе систем сбора океанских данных. «Человек, который не просто изучал правила игры в океане – он их формировал и согласовывал», – написал Нечаев в своем Telegram-канале.

    Военкор Александр Коц в свою очередь объяснил смену риторики Дональда Трампа ситуацией на Ближнем Востоке. Он напоминает, что президент США еще в январе подписал указ о тарифах против любых стран, которые осмелятся поставлять нефть Гаване. «Тогда Белый дом цинично рассчитывал довести Кубу до топливного голода: сократить поставки, выбить Мексику из числа доноров, обрезать остатки венесуэльских потоков и дождаться, пока на острове начнется энергетический коллапс», – уточнил Коц.

    «Но план не выдержал столкновения с реальностью, – указал военкор. – Война в Иране и удары по региональной инфраструктуре подорвали и без того шаткое равновесие на нефтяном рынке. Вашингтону пришлось одновременно выдавливать на рынок миллионы баррелей дополнительной нефти, лезть в стратегические резервы, снимать санкции и с России, и даже с Ирана».

    «Сейчас Трамп, по сути, публично признал право других игроков спасать остров от блэкаута – потому что сам не готов брать на себя ответственность за гуманитарную катастрофу под объективами мировых СМИ на фоне уже идущей войны на Ближнем Востоке», – считает Коц.

    Ранее российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу. Об этом сообщило министерство транспорта России. «В настоящее время судно ожидает разгрузку в порту Матансас», – говорится в заявлении ведомства. «Анатолий Колодкин» стал первым судном, доставившим нефть на Остров свободы за последние три месяца.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в условиях жесточайшей блокады Гавана нуждается в нефти и нефтепродуктах для генерации электричества, оказания медицинских и других услуг населению. «Конечно, Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям», – добавил он.

    В Кремле отметили, что тема поставок на Кубу заблаговременно обсуждалась с США. Накануне Дональд Трамп заявил, что не против, если какая-то страна, включая Россию, хочет отправить нефть на Кубу. «Я бы предпочел пропустить его (танкер), потому что людям нужно тепло, охлаждение и все те вещи, которые необходимы для жизни», – сказал он.

    При этом глава Белого дома отметил, что поставки сырья не окажут влияния, потому как «Кубе конец». «С Кубой покончено. У них плохой режим. У них очень плохое и коррумпированное руководство, и получат они танкер нефти или нет – это не имеет значения», – добавил американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проживающие на Кубе россияне сообщили о регулярных перебоях с электроснабжением. Правительство республики ввело чрезвычайные меры для экономии топлива.

    30 марта 2026, 21:56 • Видео
    Россия прорвала блокаду Кубы

    Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    30 марта 2026, 02:05 • Новости дня
    Спутники показали темпы строительства дорог и мостов в Новороссии
    Tекст: Катерина Туманова

    Анализ спутниковых снимков показал масштабное строительство автомобильных и железных дорог в Новороссии с 2022 по 2025 год, сообщает Reuters.

    Анализ спутниковых снимков и официальных документов показал масштабное строительство транспортной инфраструктуры на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с 2022 по 2025 годы. За этот период построено, отремонтировано или модернизировано несколько тысяч километров железных дорог и автомагистралей в новых российских регионах, передает Reuters.

    Агентство отмечает, что Москва активно финансирует развитие транспортных и торговых маршрутов, включая возведение автодороги «Азовское кольцо» протяженностью 1400 км вокруг Азовского моря. Магистраль интегрирует трассы новых регионов с Крымом и остальной частью России.

    Строительство включает также развитие железных дорог Новороссии, ключевым проектом которой стал путь, который соединит Донецк, Луганск, Запорожскую и Херсонскую области, обеспечив транспортную связность с Крымом и другими российскими регионами.

    Были модернизированы морские порты в Мариуполе и Бердянске, в том числе с проведением дноуглубительных работ для приема крупнотоннажных судов. По словам местных докеров, движение судов с зерном и углем в Мариуполе заметно возросло в последние месяцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в порту Мариуполя решено создать пункт пропуска международных грузов. Власти пообещали досрочно ввести в строй транспортный обход Мариуполя. В марте 2026 года глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России доложил о темпах строительства кольцевой дороги вокруг Азовского моря.

    В июне 2025 года президент России Владимир Путин сообщил, что на территории Донбасса и Новороссии с 2022 года были восстановлены или построены около 23 тыс. объектов, среди которых жилые дома, школы, больницы и объекты инфраструктуры. Было отремонтировано более 5,4 тыс. км автодорог. Глава государства подчеркнул, что в их числе участки трассы «Новороссия», которая связала Крым с остальной страной по сухопутному коридору.

    30 марта 2026, 19:30 • Новости дня
    Минфин приостановил валютные операции по бюджетному правилу
    Tекст: Валерия Городецкая

    Проведение ежемесячных операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила приостановлено до 1 июля 2026 года, сообщил Минфин.

    Решение принято в соответствии с постановлением правительства России, сообщается на сайте ведомства. Особенности расчетов после возобновления операций будут зависеть от объема отложенных сделок, накопленных с марта этого года.

    «Решение принято в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в целях повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы страны», – говорится в заявлении  министерства.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит ограничения на вывоз из страны наличных денежных средств и золотых слитков.

    30 марта 2026, 15:34 • Новости дня
    Путин присвоил Вдовиченкову и Гусевой звания народных артистов
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил актеру Владимиру Вдовиченкову звание народного артиста России.

    Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Вдовиченков широко известен благодаря ролям в фильмах «Бригада», «Бумер» и других популярных отечественных картинах.

    Также президент присвоил звание народной артистки России Екатерине Гусевой. Актриса прославилась после съемок в телесериале «Бригада», а также активно выступает на театральной сцене и участвует в различных творческих проектах.

    В феврале Путин присвоил звание народного артиста России музыканту и депутату Госдумы Денису Майданову.

    30 марта 2026, 16:52 • Новости дня
    В ДНР найдены украинские схроны с химическим и бактериологическим оружием
    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ДНР было выявлено значительное количество тайников с химическим и бактериологическим оружием на освобожденных от ВСУ территориях, сообщила официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова.

    На освобожденных от ВСУ территориях ДНР спецслужбы республики обнаружили схроны с химическим и бактериологическим оружием, сообщает ТАСС. Об этом рассказала официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова на выставке трофейного вооружения, приуроченной к премьере сериала «Центурия».

    Клепанова заявила: «Если мы говорим про схроны, время от времени мы находим, и видим именно отравляющие вещества. То есть украинская сторона использует действительно бактериологическое оружие, химическое оружие, чтобы отравить наше население».

    По её словам, подобные арсеналы находят регулярно, и их обнаружено уже довольно много.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что киевский режим ведет скрытый проект по созданию запрещенного оружия при поддержке ряда иностранных государств.

    Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов рассказал, что украинские военные систематически используют отравляющие вещества против армии России и мирных жителей.

    Ранее на константиновском направлении украинские формирования применили беспилотники с химическими зарядами против российских бойцов, но военные смогли защититься с помощью противогазов.

    30 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин наградил Буре орденом «За заслуги перед Отечеством»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

    Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Высокая награда присуждена Буре за существенный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.

    Павел Буре, которому 31 марта исполнится 55 лет, начинал профессиональную карьеру хоккеиста в московском ЦСКА, где дважды становился чемпионом СССР. С 1991 года он выступал за клубы Национальной хоккейной лиги: «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», проведя 702 матча и забросив 437 шайб. За выдающуюся скорость на льду он получил прозвище «Русская ракета».

    В составе сборной России Буре завоевал серебро Олимпийских игр 1998 года в Нагано и бронзу Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити, а также становился чемпионом мира в 1990 году. В 2012 году его имя было включено в Зал славы НХЛ, а в 2015 году он стал первым россиянином, чей игровой номер был выведен из обращения клубом НХЛ.

    Ранее Путин наградил мэра Грозного Кадырова орденом Дружбы. Он также присвоил Вдовиченкову и Гусевой звания народных артистов.

    30 марта 2026, 18:14 • Новости дня
    Верховный суд разъяснил, как поступать с начисленной по ошибке переплатой по зарплате
    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России признал, что излишне выплаченная работнику зарплата по ошибке подлежит возврату работодателю как необоснованное обогащение.

    Решение принято по итогам рассмотрения спора между компанией и бывшим охранником, которому из-за ошибочного ввода данных за октябрь 2023 года была начислена сумма 1 млн 814 тыс. 880 рублей вместо положенных 10 тыс. 570 рублей, передает ТАСС.

    Причиной инцидента стала пропущенная запятая при вводе данных о количестве смен: вместо 10,64 в программу внесли 1064 смены. Работник не вернул излишне полученные средства и уволился. Суды первой и апелляционной инстанций поддержали работодателя, однако кассационный суд отменил эти решения, посчитав ошибку не счетной, а технической.

    Верховный суд, в свою очередь, признал, что кассация существенно нарушила нормы права. Суд отметил, что законодательство не содержит определений счетной или технической ошибки, но в правоприменительной практике счетной считается арифметическая ошибка, в том числе некорректный ввод числа отработанных смен в программу расчета зарплаты.

    «Счетной ошибкой считается, в частности, арифметическая ошибка, то есть ошибка, допущенная при проведении арифметических подсчетов сумм, подлежащих выплате, в том числе при введении работником организации в компьютерную программу, используемую работодателем для расчета заработной платы работника, сведений о количестве отработанных работником периодов, отличающемся от количества фактически отработанных работником периодов», – пояснил Верховный суд.

    В результате Верховный суд отменил решение кассационного суда, а также его определение, восстановив силу решения суда первой инстанции и апелляционного определения. Таким образом, работник обязан вернуть работодателю излишне полученные 1 млн 804 тыс. 309 рублей.

    Ранее Верховный суд поддержал пенсионерку, из-за обмана мошенников продавшую квартиру.

    30 марта 2026, 04:10 • Новости дня
    Песков пообещал на ПМЭФ содержательное выступление Путина

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и выступит с содержательной речью, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Разумеется. Всегда президент принимает участие, всегда выступление. Все ждут выступления президента на Питерском форуме. В этом году оно тоже будет содержательное, и его будут ждать», – сказал Песков ТАСС.

    Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 3-6 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пленарном заседании ПМЭФ-2025 президент России Владимир Путин подчеркнул, что в стране отсутствуют значимые барьеры для вложений иностранных инвесторов. Путин назвал важным сотрудничество государства и бизнеса на фоне стресса на мировых рынках и объявил об утверждении национальной модели целевых условий ведения бизнеса.


    30 марта 2026, 02:43 • Новости дня
    Украинская чиновница признала высокие темпы строительства в Новороссии

    Tекст: Катерина Туманова

    В окружении главы киевского режима Владимира Зеленского заявили, что темпы развития инфраструктуры на территории регионов, вошедших в состав России после 2022 года, превысили аналогичные показатели в Крыму за период после присоединения к России.

    «Согласно нашему анализу, россияне добились за три года столько же, сколько за 10 лет в Крыму. Они сделали это так быстро <…> подняли всё на новый уровень по сравнению с тем, что они делали в Крыму. Крым был их тренировочным полигоном», – цитирует Reuters слова Ольга Курышко, которая занимает должность представителя президента Украины в Крыму. Эта должность существует в системе украинской власти несмотря на то, что с 2014 года Крым и Севастополь по итогам референдума вошли в состав России.

    В подтверждение этого Reuters со ссылкой на анализ спутниковых снимков  представило данные о высоких темпах строительства дорожной инфраструктуры в Новороссии.

    По данным агентства, на данный момент Москва контролирует около пятой части территории, ранее считавшейся Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 марта 2026 года по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией, Владимир Путин назвал выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией историческим. Также президент отметил вклад специалистов различных профессий в восстановление Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии, подчеркнув значимость их труда.

    Председатель Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук выразил мнение, что в обозримом будущем Крым, а затем и другие исторические регионы перейдут от статуса дотационных к регионам-донорам. «Поэтому каждый вложенный рубль обязательно окупит себя и вернется в бюджет с прибылью», – отметил крымский общественник.

    30 марта 2026, 00:40 • Новости дня
    Мэр Таганрога сообщила о восьми пострадавших при массированной атаке ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Таганрог подвергся массированной воздушной атаке, сообщила в Telegram-канале мэр города Светлана Камбулова, уточнив, что восемь человек обратились за медпомощью, а один, как ранее писал губернатор региона Юрий Слюсарь, погиб.

    «Главная трагедия этой ночи – гибель мирного жителя. Скорбим вместе с семьей погибшего. Еще восемь таганрожцев обратились за медицинской помощью», – написал она.

    По ее словам, силы ПВО отработали все цели, но на земле последствий атаки избежать не удалось.

    «Оперативные службы выехали для ликвидации последствий на 49 вызовов. Из-за падения обломков БПЛА повреждены несколько жилых домов, социальных объектов, промышленных предприятий», – сообщила она.

    Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что один человек погиб, второй ранен при дрон-атаке на Таганрог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 28 марта БПЛА и ракета были уничтожены над Ростовской областью. Над регионами России за ночь на воскресенье было сбито более 200 украинских беспилотников.

    30 марта 2026, 06:35 • Новости дня
    После атаки БПЛА в Таганроге повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов

    Tекст: Катерина Туманова

    При отражении массированной атаки дронов ВСУ в Таганроге повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов, сообщила мэр города Светлана Камбулова.

    «Повреждено: 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, 10 автомобилей, остекление в школе №26. Пришкольный лагерь будет принимать детей в школе №27. Повреждения получили также три предприятия», – сказано в сообщении в Telegram-канале.

    Камбулова добавила, что из дома 1 на ул. Свободы были эвакуированы люди. Для обеспечения безопасности и проведения необходимых работ саперами территория будет перекрыта. Трамвайное движение также будет временно приостановлено в направлении завода Бериева.

    Ранее, в ночь на понедельник сообщалось, что при атаке дронов на город один человек погиб и восемь обратились за медицинской помощью, одну женщину госпитализирована.

    «Пострадавшим будет оказано содействие в устранении последствий», – добавила мэр Таганрога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 28 марта БПЛА и ракета были уничтожены над Ростовской областью. Над регионами России за ночь на воскресенье было сбито более 200 украинских беспилотников. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что один человек погиб, второй ранен при дрон-атаке на Таганрог.

    29 марта 2026, 23:01 • Новости дня
    Один человек погиб, второй ранен при дрон-атаке на Таганрог

    Tекст: Катерина Туманова

    При воздушной атаке на Таганрог один человек погиб, второй ранен и получает помощь медиков, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «Воздушная атака на Таганрог принесла большое горе – один мужчина погиб, еще один - получил ранение. Медики оказывают помощь. На месте происшествия в зонах падения обломков БПЛА работают экстренные службы. Есть возгорания и разрушения на земле. Люди эвакуированы», – написал он.

    Слюсарь уточнил, что работа по отражению воздушной атаки в Таганроге продолжается, а на территории Ростовской области объявлена беспилотная опасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 марта над Ростовской областью сбили 90 беспилотников. В ночь на 28 марта БПЛА и ракета были уничтожены над Ростовской областью. Над регионами России за ночь на воскресенье было сбито более 200 украинских беспилотников


    29 марта 2026, 23:59 • Новости дня
    Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности в Подмосковье

    Tекст: Катерина Туманова

    С 30 марта по 1 апреля в Московской области будет действовать повышенный уровень погодной опасности из-за половодья на некоторых реках региона, сообщили специалисты Гидрометцентра России.

    «Ожидается, что в период с 30 марта по 1 апреля в Московской области увеличится интенсивность подъема уровня воды, ожидается достижение отметки опасного явления «высокое половодье» на ряде рек», – сообщили в Гидрометцентре ТАСС.

    Там уточнили, что под угрозой оказались река Протва у поселка Верея, река Катыш у села Троицкое и река Нерская у города Куровское.

    По словам представителей Гидрометцентра, в результате возможного достижения опасного уровня воды произойдет затопление речных пойм, а также некапитальных сооружений и участков дорог, расположенных в этих зонах.

    Оранжевый уровень опасности – предпоследний по шкале метеорологических предупреждений. Он обозначает опасные погодные условия и высокую вероятность возникновения стихийных бедствий и ущерба. Предупреждение будет действовать с 21:00 мск текущих суток до 20:00 мск 1 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС по Московской области предупредило о риске весеннего подтопления 575 жилых домов в 106 населенных пунктах региона. Синоптики предупредили о резком подъёме уровня рек в Подмосковье


    30 марта 2026, 03:07 • Новости дня
    Роскосмос показал, как выглядит из космоса шквалистый ветер и ливни в Дагестане

    Роскосмос разместил видео с космической высоты непогоды над Дагестаном, съмку сделали спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М».

    «Мощный циклон, пришедший со стороны Каспийского моря, вызвал масштабное наводнение в Республике», – подписали пост в Telegram-канале ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дагестане эвакуировали более 3 тыс. 300 человек из-за паводка. Среди эвакуированных оказались 1 тыс. 33 ребенка. В Хасавюртовском районе Дагестана после мощных ливней ввели режим чрезвычайной ситуации. В дагестанском Буйнакске ввели режим ЧС из-за угрозы оползней.

    Власти Дагестана приняли решение о введении режима повышенной готовности на всей территории республики из-за массовых подтоплений и последствий непогоды. Глава Дагестана назвал антирекордным объем обрушившихся на республику дождей.


