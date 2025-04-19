Путин объявил пасхальное перемирие

Tекст: Дарья Григоренко

«В ходе встречи в Кремле верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на линии боевого соприкосновения и сообщил, что российская сторона останавливает все боевые действия с 18.00 [мск] 19 апреля до 00.00 [мск] 21 апреля», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Российский лидер выразил надежду, что Киев также примет решение о прекращении огня. «Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру», – заявил глава государства.

«Наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», – сказал он.

Встреча прошла в Кремле, где Герасимов представил актуальную информацию о положении на фронте.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ планируют совершить провокацию на неосвобожденной части Харьковской области, а также в Днепропетровской и Полтавской областях накануне Пасхи.

Напомним, в прошлом году украинские военные не прекращали обстрелов на Пасху и нанесли в воскресенье удар по храму в Ясиноватой.