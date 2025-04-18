Стало известно о подготовке ВСУ провокации на Пасху в Харьковской области

Эксперт: Полноценный допуск европейцев за стол переговоров по Украине зависит от России

Политолог Ткаченко: Во Франции рано радуются возвращению за стол переговоров по Украине

Tекст: Анастасия Куликова

«Во Франции, начав радоваться тому, что их вернули за стол переговоров, несколько поспешили. Вопрос о том, будут ли европейцы полноценно участвовать в треке по Украине, во многом зависит от позиции России. Москва же видит: Европа все еще настроена на продолжение конфликта, на обострение ситуации», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

В Париже была протестирована возможная схема взаимодействия сторон, считает собеседник. «Европейские лидеры обсуждают какой-то вопрос с американскими представителями, а те пересказывают содержание встречи российским властям и делают какие-то выводы», – уточнил эксперт.

Он обратил внимание на участников саммита в Париже со стороны Европы – не было представителей институтов ЕС. «Россия и США сегодня едины в том, что Евросоюз не является партнером в диалоге, посвященном хоть экономике, хоть военным делам», – рассуждает Ткаченко.

«Иными словами, встречу в Париже следует рассматривать не как альянс европейцев и американцев, а как инициативу некоторых европейских государств вести переговоры со Штатами, попытку уговорить Белый дом учесть их интересы в части завершения конфликта на Украине», – уточнил аналитик. Впрочем, он усомнился, что для Вашингтона Киев имеет приоритетное значение.

По мнению собеседника, хотя конфликт на Украине и обсуждался в ходе вчерашних контактов американцев и европейцев, ключевой темой, вероятно, все же были торговые отношения между странами. «Соединенные Штаты сталкиваются с информационным давлением со стороны Европы по украинскому кризису. Но у Вашингтона есть и другая задача – завершить переговоры по экономическим вопросам», – заключил Ткаченко.

Ранее в Париже прошли встречи делегатов США, Украины и некоторых европейских стран. Темой стало урегулирование украинского кризиса. Эммануэль Макрон охарактеризовал прошедшие переговоры как «позитивные» и «конструктивные».

«Совершенно очевидно, что мы все разделяем одно и то же стремление к миру», – указал президент Франции. Политик анонсировал следующий этап обсуждений – они пройдут в Лондоне на следующей неделе.

В Елисейском дворце заявили, что начат переговорный процесс с участием Европы. «Е3 (Британия, Германия и Франция) за столом переговоров, и мы делаем это с европейскими амбициями», –сказал Sky News советник Макрона.

Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что США «представили всем сторонам контуры прочного и стабильного мира». Он рассказал об итогах встречи в Париже в телефонном разговоре главе МИД России Сергею Лаврову. Российский министр подтвердил «готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса», сообщает внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, в ходе разговора с журналистами в Париже Рубио подчеркнул, что США могут выйти из переговорного трека, если в ближайшее время не будет явного прогресса. «Мы не собираемся продолжать эту работу неделями и месяцами», – цитирует его NBC NEWS. «Нам нужно очень быстро определить сейчас, и я говорю о нескольких днях, осуществимо ли это в ближайшие несколько недель. Если да, то мы в деле. Если нет, то у нас есть и другие приоритеты, на которых нужно сосредоточиться», – сказал госсекретарь.

Также во французской столице прошли встречи команды президента США Дональда Трампа с советником премьер-министра Британии по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсом Плетнером и украинской делегацией.

Тем временем Андрей Сибига, глава МИД Украины, сообщил об обсуждении с представителями США «привлечения многонационального воинского контингента для обеспечения устойчивого мира» и укрепления «архитектуры безопасности» Украины.

Газета ВЗГЛЯД писала, что уже на следующей неделе человечество все-таки узнает, к чему готовиться – к продолжению сложного дипломатического процесса или к возобновлению второй холодной войны между Вашингтоном и Москвой.