Путин продлил иностранцам возможность оплаты газа через любые российские банки

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин продлил возможность иностранным покупателям оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки, сообщает РИА «Новости».

Соответствующее разрешение будет действовать до 1 июля 2026 года. Ранее срок действия такого порядка истекал 1 апреля.

Страны, признанные недружественными, смогут производить оплату через любые российские кредитные организации, а не только через Газпромбанк.

В 2024 году Путин изменил порядок оплаты за российский газ с учетом санкций против Газпромбанка.