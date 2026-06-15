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Пентагон решил создать орбитальную систему слежки за самолетами и кораблями
Космические силы Соединенных Штатов запросили более 1 млрд долларов на развитие глобальной орбитальной системы отслеживания наземных, морских и воздушных целей.
Американские военные планируют направить 1,06 млрд долларов на создание новой системы наблюдения, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы американского военного ведомства.
Финансирование требуется на 2027 финансовый год. Средства будут распределены между двумя масштабными программами.
На разработку радарной системы нового поколения для обнаружения наземных и морских целей при любых погодных условиях выделяется 253,4 млн долларов. Еще 803 млн долларов перенаправят со счета программы противоракетной обороны «Золотой купол».
Эти средства пойдут на создание системы глобального обнаружения воздушных угроз, включая беспилотники и самолеты.
Из них 663 млн долларов направят на расширение высокочастотных радарных систем, а 140 млн – на альтернативные низкочастотные технологии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Космические силы США запросили почти 5 млрд долларов на расширение спутниковой сети противоракетной обороны «Золотой купол». В мае ракета-носитель Falcon-9 доставила на орбиту новые космические аппараты для нужд американской разведки.
В прошлом году Пентагон анонсировал создание специальной орбитальной группировки для отслеживания наземных и морских целей.