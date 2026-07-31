Лунный календарь садовода и огородника на август 2026 года: что сажать и убирать по лунному календарю

Tекст: Ольга Никитина

Главное – кратко

В августе 2026 года Луна убывает в начале месяца, затем после новолуния растет до полнолуния 28 августа.

Основные фазы по московскому времени: 5 августа – последняя четверть, 12 августа – новолуние, 19 августа – первая четверть, 28 августа – полнолуние.

В начале августа обычно планируют уборку лука, чеснока, раннего картофеля, прополку и санитарные работы.

После новолуния 12 августа можно сеять зелень, листовые культуры, ухаживать за молодыми посадками и ягодниками.

На растущей Луне часто планируют посев укропа, салата, шпината, рукколы, посадку клубники и пересадку многолетников.

На убывающей Луне традиционно планируют уборку корнеплодов, картофеля, лука и чеснока, если урожай уже созрел.

Лунный календарь – только вспомогательный ориентир. Погода, регион, состояние растений и зрелость урожая важнее фаз Луны.

Лунный календарь садовода на август 2026 года: главные даты

В августе 2026 года основные фазы Луны приходятся на следующие даты по московскому времени:

5 августа – последняя четверть;

12 августа – новолуние;

19 августа – первая четверть;

28 августа – полнолуние.

С 1 по 11 августа Луна будет убывать. Это время в популярных лунных календарях обычно связывают с уборкой урожая, уходом за корнеплодами, прополкой, борьбой с вредителями, санитарными работами и подготовкой почвы.

12 августа наступит новолуние. В этот день лучше не планировать масштабные посадки, пересадки и травмирующую обрезку. Можно заняться легкими хозяйственными делами, уборкой участка, проверкой инвентаря и планированием работ.

С 13 по 27 августа Луна будет расти. Этот период часто считают подходящим для посева зелени, листовых культур, ухода за надземной частью растений, посадки клубники, пересадки цветов и работы с ягодниками.

28 августа наступит полнолуние. В традиционной логике лунного календаря в этот день не проводят сильную обрезку, пересадку и другие стрессовые работы для растений. Можно собирать урожай, заниматься заготовками и осматривать участок.

С 29 по 31 августа снова начинается период убывающей Луны. Его можно использовать для уборки корнеплодов, подготовки урожая к хранению, прополки, санитарных работ и посева сидератов.

Важно: лунный календарь не заменяет агротехнику. Если лук уже созрел, чеснок передерживается, а по прогнозу идут дожди, урожай лучше убрать вовремя, а не ждать «идеального» дня.

Что делать в саду и огороде в августе

Август – один из самых насыщенных месяцев для дачников. В это время одновременно продолжается сбор урожая, повторные посевы, уход за теплицей, подготовка грядок к осени и работа с плодовыми деревьями.

Главные работы в саду и огороде в августе:

собирать лук, чеснок, ранний картофель и другие овощи;

регулярно убирать огурцы, кабачки, томаты и перец;

сеять редис, салат, укроп, шпинат, рукколу и другую скороспелую зелень;

прореживать поздние посадки;

поливать молодые растения по погоде;

убирать падалицу под деревьями;

подкармливать плодовые и ягодные культуры после плодоношения;

проводить санитарную обрезку поврежденных ветвей;

делить и пересаживать многолетние цветы;

сажать клубнику и землянику;

готовить грядки для осенних посадок;

собирать и сушить семена;

осматривать растения на болезни и вредителей;

сеять сидераты на освободившихся грядках.

В августе особенно важно не затягивать с уборкой зрелого урожая. Передержанные лук и чеснок хуже хранятся, кабачки быстро перерастают, огурцы становятся грубыми, а томаты могут пострадать от фитофторы.

Благоприятные дни для посадки в августе 2026 года по лунному календарю

Для посадок в августе удобнее не искать один универсальный список «лучших дней для всего», а разделить культуры по группам. У зелени, корнеплодов, клубники и многолетних цветов разные задачи и разные сроки.

Дни для посева зелени и листовых культур

Зелень и листовые культуры в лунных календарях чаще связывают с растущей Луной. В августе 2026 года такой период начинается после новолуния 12 августа и продолжается до полнолуния 28 августа.

В этот период можно сеять:

укроп;

петрушку;

салат;

рукколу;

шпинат;

листовую горчицу;

кинзу;

зеленый лук на перо;

щавель – с учетом региона и срока до холодов.

При этом важны не только фазы Луны. Нужно учитывать длину светового дня, температуру, влажность почвы и срок созревания конкретной культуры. В жаркую погоду посевы могут плохо всходить без притенения и регулярного полива.

Дни для посева редиса и корнеплодов

Редис, дайкон, репу и некоторые сорта редьки в популярных лунных календарях часто относят к культурам, которые сеют на убывающей Луне. В августе 2026 года для таких работ можно ориентироваться на начало месяца и последние дни после полнолуния.

Но главный критерий – не фаза Луны, а срок созревания. Для повторных посевов выбирают скороспелые сорта, которые успеют дать урожай до холодов.

В августе можно посеять:

редис;

дайкон;

репу;

редьку;

отдельные скороспелые сорта корнеплодов.

В средней полосе и Подмосковье важно выбирать ранние сорта и учитывать, что в конце лета ночи становятся прохладнее. На юге период повторных посевов длиннее, а на Урале и в Сибири нужно смотреть на прогноз заморозков.

Дни для посадки клубники и земляники

Август во многих регионах подходит для обновления клубничных грядок. Растения успевают укорениться до холодов, если посадку не затягивать и обеспечить полив.

Для посадки клубники по лунному календарю обычно выбирают дни растущей Луны. В августе 2026 года это период после 12 августа и до 28 августа, кроме дней основных фаз, когда масштабные посадки лучше отложить.

Что важно сделать:

выбрать здоровые усы;

подготовить грядку заранее;

внести удобрения с учетом состояния почвы;

не заглублять сердечко растения;

хорошо пролить посадочные лунки;

первые дни следить за влажностью;

при жаре притенить молодые растения.

Посадку клубники нельзя откладывать слишком поздно. Растению нужно время, чтобы укорениться и подготовиться к осени.

Дни для пересадки цветов

В августе можно делить и пересаживать часть многолетников. Это касается культур, которые уже отцвели и нуждаются в обновлении.

Можно работать с:

ирисами;

лилиями;

флоксами;

примулами;

пионами – ближе к концу августа и с учетом региона;

другими многолетними цветами после цветения.

Для пересадки цветов в лунном календаре часто выбирают растущую Луну, но важнее погода и состояние растения. Лучше пересаживать в пасмурный день или вечером, а после пересадки хорошо полить и замульчировать почву.

Что можно посадить в августе 2026 года

Август – не только месяц уборки урожая. На освободившихся грядках еще можно успеть вырастить зелень, редис, сидераты и некоторые скороспелые культуры. В теплых регионах список шире, в северных – короче.

В августе можно посадить или посеять:

редис;

дайкон;

редьку;

репу;

салат;

укроп;

шпинат;

рукколу;

кинзу;

листовую горчицу;

зеленый лук;

ранние сорта гороха – только в подходящем климате;

сидераты;

клубнику;

землянику;

многолетние цветы.

В средней полосе и Подмосковье лучше выбирать скороспелые культуры и не рассчитывать на долгий теплый сезон. На юге можно сеять больше культур повторно. На Урале и в Сибири нужно ориентироваться на количество дней до первых заморозков и возможность укрытия.

Для повторных посевов важно подготовить почву: убрать растительные остатки, прорыхлить грядку, пролить ее и при необходимости внести зрелый компост или другое подходящее удобрение.

Когда убирать урожай в августе по лунному календарю

В августе продолжается активная уборка урожая. По лунному календарю корнеплоды и культуры, которые закладывают на хранение, часто стараются убирать на убывающей Луне. Но зрелость и погода важнее любой даты.

Когда убирать лук

Лук убирают, когда перо массово полегло и пожелтело, шейка стала тонкой и подсохшей, а наружная шелуха – сухой и плотной. В средней полосе и Подмосковье уборка часто приходится на конец июля и август.

По лунному календарю лук для хранения можно планировать на убывающую Луну, но если перо уже легло, а впереди дожди, ждать другой фазы не стоит. Влажная почва ухудшает хранение урожая.

Когда выкапывать чеснок

Чеснок убирают, когда нижние листья подсохли, верхние начали желтеть, а у стрелкующегося озимого чеснока контрольные стрелки распрямились и семенная коробочка начала раскрываться. При контрольной выкопке головка должна быть плотной, с сформированными чешуйками.

Если чеснок передержать, головки могут распасться на зубчики и хуже храниться. Поэтому лунный календарь здесь вторичен: созрел – нужно убирать.

Когда копать картошку

Картофель копают, когда ботва подсохла, клубни достигли размера, характерного для сорта, а кожура стала плотной. Ранний картофель в августе часто убирают для еды, а среднеспелые сорта – ближе к закладке на хранение.

Для хранения клубни лучше копать в сухую погоду. После уборки картофель подсушивают, перебирают и не кладут поврежденные клубни вместе со здоровыми.

Когда собирать корнеплоды

Морковь и свеклу в августе часто убирают для еды и переработки. Поздние сорта для зимнего хранения во многих регионах могут оставаться на грядке дольше, до сентября, если нет угрозы заморозков и затяжных дождей.

При уборке корнеплодов важно смотреть на сорт, размер, состояние ботвы и прогноз погоды. Если корнеплод поврежден при выкопке, его лучше использовать первым.

Работы на убывающей Луне в августе

Убывающая Луна в популярных садовых календарях считается подходящим временем для работ с почвой, корнеплодами, уборкой урожая на хранение и санитарными мероприятиями.

В августе на убывающей Луне можно планировать:

уборку лука;

выкопку чеснока;

уборку раннего картофеля;

уход за корнеплодами;

прополку;

рыхление почвы;

борьбу с вредителями;

санитарную обрезку;

удаление больных и поврежденных частей растений;

подготовку грядок;

закладку части урожая на хранение.

Формулировка должна быть осторожной: эти дни «считаются благоприятными» в традиции лунных календарей, но не гарантируют результат. Если земля мокрая, растение болеет или урожай уже перезрел, нужно действовать по ситуации.

Работы на растущей Луне в августе

Растущую Луну обычно связывают с активностью надземной части растений. В августе это удобно использовать для посева зелени, ухода за листовыми культурами, посадки клубники и пересадки цветов.

На растущей Луне можно планировать:

посев укропа, салата, шпината, рукколы и кинзы;

уход за листовыми культурами;

посадку клубники и земляники;

пересадку многолетних цветов;

полив молодых посадок;

корневые и внекорневые подкормки по потребности растений;

уход за ягодниками;

сбор плодов для быстрого употребления и переработки.

Но не стоит поливать или подкармливать растения только потому, что «так говорит календарь». Если почва влажная, полив не нужен. Если растение уже завершает сезон, лишний азот может навредить.

Что делать в новолуние 12 августа

Новолуние в августе 2026 года приходится на 12 августа. В этот же день произойдет солнечное затмение. Для садового текста это можно упомянуть как астрономический факт, но не делать из него мистических выводов.

В новолуние лучше отложить:

массовые посевы;

пересадку клубники;

деление многолетников;

сильную обрезку;

травмирующие процедуры для растений.

Что можно делать 12 августа:

осмотреть участок;

составить план работ;

проверить семена и инвентарь;

убрать растительные остатки;

подготовить грядки;

заняться компостом;

проверить теплицу;

провести легкие хозяйственные работы.

Если в этот день срочно нужно убрать созревший урожай из-за дождей или болезней, ждать другой даты не нужно. Лунный календарь не должен мешать сохранению урожая.

Что делать в полнолуние 28 августа

Полнолуние в августе 2026 года приходится на 28 августа. В традиционной логике лунного календаря в этот день не планируют масштабные пересадки, сильную обрезку и другие стрессовые работы для растений.

Что можно делать в полнолуние:

собирать созревший урожай;

заготавливать овощи, ягоды и зелень;

проверять запасы;

убирать падалицу;

осматривать растения;

планировать работы на конец месяца;

заниматься легкими хозяйственными делами.

Что лучше отложить:

сильную обрезку;

деление многолетников;

пересадку растений;

травмирующие процедуры;

рискованные посадки.

Но снова действует главное правило: если погода портится, а урожай созрел, лучше собрать его вовремя.

Неблагоприятные дни для садовых работ в августе 2026 года

В лунных календарях к переходным дням обычно относят даты основных фаз Луны. В августе 2026 года это:

5 августа – последняя четверть;

12 августа – новолуние;

19 августа – первая четверть;

28 августа – полнолуние.

Эти дни не нужно объявлять полностью «запрещенными». Правильнее сказать, что в дни основных фаз лучше не планировать масштабные посадки, пересадки, сильную обрезку и другие стрессовые работы для растений.

Можно выполнять:

сбор урожая;

осмотр растений;

уборку участка;

подготовку грядок;

проверку теплицы;

сортировку овощей;

легкие хозяйственные дела;

планирование посадок.

Неблагоприятный день по лунному календарю не отменяет здравого смысла. Если нужно срочно убрать урожай перед дождем, лучше сделать это.

Уход за садом в августе по лунному календарю

В саду в августе много работы: созревают яблоки, груши, сливы, продолжается уход за деревьями и начинается подготовка к осени.

Основные работы в саду:

убирать падалицу;

собирать созревшие яблоки, груши и сливы;

поддерживать ветви с большим количеством плодов;

проводить санитарную обрезку поврежденных ветвей;

удалять прикорневую поросль;

осматривать кору и листья;

контролировать вредителей и болезни;

готовить посадочные ямы для осенних посадок;

подкармливать деревья после плодоношения с учетом культуры и состояния почвы.

С азотными подкормками в августе нужно быть осторожнее. Ближе к осени избыток азота может стимулировать рост молодых побегов, которые не успеют подготовиться к холодам.

По лунному календарю санитарные работы и уборку участка часто планируют на убывающую Луну, а уход за надземной частью – на растущую. Но при болезнях, сломанных ветвях или падалице ждать фазы Луны не стоит.

Уход за клубникой, малиной и смородиной

Август – важное время для ягодников. После плодоношения растениям нужно восстановиться, заложить будущий урожай и подготовиться к осени.

Клубника в августе:

удалить больные и старые листья;

укоренить усы;

пересадить молодые розетки;

поливать новые посадки;

рыхлить почву;

подкормить с учетом состояния растений;

не допускать пересыхания молодых кустов.

Малина в августе:

вырезать отплодоносившие побеги;

удалить слабую поросль;

подвязать оставшиеся побеги;

осмотреть кусты на болезни и вредителей;

полить при засухе.

Смородина и крыжовник:

провести санитарную обрезку;

убрать опавшие ягоды;

удалить больные листья;

осмотреть кусты на вредителей;

полить при сухой погоде;

подготовить почву под осенний уход.

Посадку клубники и работу с молодыми растениями по лунному календарю часто планируют на растущую Луну. Санитарную обрезку и удаление больных частей – на убывающую. Но состояние растения важнее календаря.

Какие подкормки нужны растениям в августе

В августе растениям чаще нужны не стимуляторы роста, а питание для вызревания, восстановления после плодоношения и подготовки к осени. Поэтому фосфор и калий становятся важнее азота.

В августе можно использовать:

фосфорно-калийные удобрения;

золу – если она подходит конкретной культуре и почве;

компост для подготовки грядок;

специальные осенние удобрения;

внекорневые подкормки – только по необходимости;

подкормки для ягодников после плодоношения.

Азотные удобрения применяют осторожно. Избыток азота в конце лета может вызвать рост молодых побегов, которые не успеют вызреть до холодов.

Правила подкормок:

учитывать культуру;

смотреть на состояние растения;

не превышать дозировку;

не вносить удобрения в сухую почву без полива;

не подкармливать больные растения «на всякий случай»;

выбирать состав под задачу: урожай, восстановление, подготовка к зиме.

Лунный календарь можно использовать для планирования, но удобрения вносят не по фазе Луны, а по потребности растений.

Что делать с теплицей в августе

В теплице в августе продолжают плодоносить томаты, огурцы, перец и баклажаны. Но вместе с урожаем растет риск болезней, особенно при перепадах температуры и конденсате.

Основные работы в теплице:

регулярно собирать томаты, огурцы и перец;

удалять больные и пожелтевшие листья;

проветривать;

следить за конденсатом;

не загущать посадки;

ограничивать лишний рост томатов;

убирать растительные остатки;

осматривать растения на фитофтору и другие заболевания;

освобождающиеся места засевать зеленью или сидератами, если позволяют условия.

В августе особенно важно проветривание. Закрытая влажная теплица создает условия для грибковых болезней. При этом в холодные ночи нужно следить, чтобы растения не страдали от резких перепадов.

По лунному календарю посев зелени в теплице можно планировать на растущую Луну, а санитарные работы – на убывающую. Но больные листья нужно удалять сразу, а не ждать подходящей даты.

Какие сидераты посеять в августе

Сидераты помогают занять освободившиеся грядки, улучшить структуру почвы и подготовить участок к следующему сезону. В августе их сеют после уборки лука, чеснока, раннего картофеля, гороха и других культур.

В августе можно посеять:

горчицу;

фацелию;

овес;

рожь;

масличную редьку;

вико-овсяную смесь;

горох или вику – в подходящих условиях.

Сидерат выбирают не случайно, а под следующую культуру. Нельзя бездумно сеять растения одного семейства перед родственными овощами. Например, горчицу не стоит использовать перед капустой, редисом, редькой и другими крестоцветными.

Что важно:

учитывать срок до холодов;

не допускать неконтролируемого созревания семян;

вовремя скашивать зеленую массу;

выбирать сидерат под будущую посадку;

не сеять слишком густо без необходимости.

По лунному календарю посев сидератов часто планируют на растущую Луну, но после освобождения грядки важнее не терять время.

Работы по неделям августа

План по неделям помогает распределить работы и не пытаться сделать все в последние выходные месяца.

Что делать 1–9 августа

В начале августа основное внимание уделяют уборке урожая и санитарным работам. Луна в это время убывает, поэтому по лунному календарю период подходит для прополки, уборки корнеплодов и подготовки грядок.

Работы первой декады:

убирать ранний лук и чеснок, если они созрели;

собирать огурцы, кабачки, томаты и перец;

копать ранний картофель;

пропалывать грядки;

рыхлить почву;

готовить места под повторные посевы;

проверять растения на болезни и вредителей;

закладывать часть урожая на хранение.

Что делать 10–16 августа

Середина месяца включает новолуние 12 августа, поэтому масштабные посадки лучше не ставить именно на этот день. После новолуния можно вернуться к посевам зелени и уходу за молодыми посадками.

Работы периода:

заняться хозяйственными делами в районе новолуния;

после 12 августа посеять зелень и листовые культуры;

посадить клубнику при подходящей погоде;

пересадить часть многолетников;

подготовить грядки после уборки урожая;

осмотреть теплицу;

убрать больные листья и растительные остатки.

Что делать 17–23 августа

Это период растущей Луны и активного ухода за посадками. Можно заниматься зеленью, ягодниками, цветами и молодыми растениями.

Работы третьей недели:

ухаживать за молодыми посевами;

поливать клубнику и пересаженные растения;

работать с ягодниками;

собирать урожай;

проводить подкормки по необходимости;

следить за теплицей;

удалять больные листья;

готовить заготовки из овощей, ягод и зелени.

Что делать 24–31 августа

В конце месяца наступает полнолуние, а затем Луна снова убывает. Это время удобно для массовой уборки урожая, подготовки к хранению, санитарных работ и посева сидератов.

Работы конца августа:

собирать овощи и фрукты;

готовить урожай к хранению;

сеять сидераты;

убирать падалицу;

проводить санитарные работы;

готовить грядки к осени;

проверять запасы;

освобождать теплицу от больных растений;

планировать осенние посадки.

Главные ошибки садоводов в августе

Августовские ошибки часто стоят дорого: урожай уже почти готов, но его можно потерять из-за задержки уборки, неправильного хранения или лишних подкормок.

Главные ошибки:

следуют только лунному календарю и игнорируют погоду;

откладывают уборку зрелого урожая ради «удачного дня»;

продолжают давать много азота;

оставляют падалицу под деревьями;

не убирают больные листья в теплице;

хранят поврежденные овощи вместе со здоровыми;

слишком поздно сеют культуры с длинным сроком созревания;

проводят сильную обрезку без необходимости;

допускают пересыхание молодых посадок клубники;

не учитывают климат региона;

не подписывают заготовки и семена;

не проверяют прогноз заморозков в холодных регионах.

Лунный календарь может помочь распределить работы, но он не должен становиться единственным правилом. В саду и огороде всегда важнее реальная ситуация: зрелость урожая, влажность почвы, болезни, вредители и прогноз погоды.

Кратко: что делать в августе 2026 года по лунному календарю

Главные работы августа:

в начале августа убирать лук, чеснок, ранний картофель и часть овощей;

на убывающей Луне планировать уборку корнеплодов, прополку и санитарные работы;

12 августа, в новолуние, не проводить масштабные посадки и пересадки;

после новолуния сеять зелень и листовые культуры;

на растущей Луне высаживать клубнику и пересаживать многолетники;

28 августа, в полнолуние, собирать урожай и заниматься легкими работами;

в конце месяца сеять сидераты;

готовить участок к осени;

убирать падалицу и растительные остатки;

проверять теплицу на болезни;

использовать лунный календарь только как дополнительный ориентир.

Зрелость урожая, погода, регион и состояние растений важнее фазы Луны. Если урожай готов, а впереди дожди, его нужно убирать вовремя.

Вопросы и ответы

Что можно посадить в августе 2026 года по лунному календарю?

В августе можно посеять укроп, салат, шпинат, рукколу, кинзу, редис, дайкон и другие скороспелые культуры. Также в подходящие сроки высаживают клубнику, пересаживают многолетние цветы и сеют сидераты.

Когда растущая Луна в августе 2026 года?

После новолуния 12 августа Луна будет расти до полнолуния 28 августа. Первая четверть по московскому времени приходится на 19 августа.

Когда убывающая Луна в августе 2026 года?

В начале месяца Луна убывает до новолуния 12 августа. После полнолуния 28 августа снова начинается период убывающей Луны.

Какие дни неблагоприятны для посадки в августе?

В лунных календарях к переходным дням относят даты основных фаз: 5, 12, 19 и 28 августа. В эти дни лучше не планировать масштабные посадки и пересадки, но можно выполнять легкие хозяйственные работы.

Когда собирать урожай по лунному календарю?

Корнеплоды и культуры, предназначенные для хранения, традиционно стараются убирать на убывающей Луне. Однако если урожай созрел или ожидаются дожди и заморозки, откладывать уборку ради календарной даты не следует.

Когда сажать клубнику в августе 2026 года?

Клубнику в августе обычно высаживают после подготовки грядки, выбирая период без жары и засухи. По лунному календарю для посадки часто выбирают растущую Луну после новолуния 12 августа, но важнее, чтобы растения успели укорениться до холодов.

Что делать в новолуние 12 августа?

В новолуние лучше отложить масштабные посевы, пересадки и сильную обрезку. Можно убрать растительные остатки, проверить инвентарь, подготовить грядки и составить план работ.

Что делать в полнолуние 28 августа?

В полнолуние можно собирать созревший урожай, заниматься заготовками, осматривать растения и проверять запасы. Травмирующую обрезку и пересадку лучше перенести на другой день.

Можно ли полностью доверять лунному календарю садовода?

Лунный календарь можно использовать как дополнительный инструмент планирования. Главными ориентирами остаются погода, климат региона, зрелость урожая, состояние почвы и растений.

Август 2026 года в саду и огороде – это месяц уборки урожая, повторных посевов, ухода за ягодниками, теплицей и подготовки участка к осени. По лунному календарю начало месяца подходит для уборки, прополки и санитарных работ, период после новолуния 12 августа – для посева зелени, посадки клубники и пересадки многолетников, а конец августа – для сбора урожая и посева сидератов.

При этом фазы Луны не должны быть главным критерием. Если растения созрели, почва пересыхает, идут дожди или приближаются холода, действовать нужно по ситуации. Лунный календарь помогает распределить работы, но урожай сохраняют не даты, а своевременный уход, погода и внимательное отношение к растениям.