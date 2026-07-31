Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. Потому что решили, что сейчас они вот так, лихим наскоком, «русню нагнут». И после того, как нам начали выносить торговый флот, НПЗ, склады ВБ, уже ничего не оставалось, как только взять и ответить.12 комментариев
Возгорание на территории «Нижнекамскнефтехима» локализовано
Возгорание на заводе «Нижнекамскнефтехим» локализовано
На территории «Нижнекамскнефтехима» в Татарстане вечером пятницы возникло возгорание, с которым оперативно справились привлеченные службы быстрого реагирования.
«На территории «Нижнекамскнефтехима» ведётся локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Угрозы жизни и здоровью людей нет», – сообщили в Telegram-канале предприятия.
Там уточнили, что специалисты аккредитованных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха, результаты будут представлены в соцсетях компании.
«Очаг возгорания на территории «Нижнекамскнефтехима» локализован», – сообщили в 22.16 в «Нижнекамскнефтехиме».
Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели в ночь на 31 июля локализовали возгорание на складе компании DNS во Владивостоке. Пожар на складе после атаки дронов под Пензой ликвидировали. Склад Ozon в Татарстане возобновил работу после попытки атаки.