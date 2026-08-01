В храме Василия Блаженного в Москве ликвидировали возгорание

Tекст: Катерина Туманова

«На первом этаже в кабинете директора произошло возгорание личных вещей и мебели. Площадь возгорания составила около 10 кв. метров. На место происшествия было стянуто около 10 пожарных машин», – рассказал источник ТАСС.

Информатор добавил, что чуть позже возгорание было ликвидировано на площади 10 кв. метров.

«Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало», – уточнил источник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в московском храме святителя Тихона Задонского потушили пожар. Церковь загорелась в мае в военном городке под Москвой. Пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве.