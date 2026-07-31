Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.2 комментария
Эксперт Марочко заявил о давлении ВС России на ВСУ у Хотени
Российские военнослужащие успешно продвигаются на Сумском направлении от Писаревки на запад и вытесняя подразделения ВСУ в сторону населенного пункта Хотень, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Если мы говорим за сумскую Писаревку, то здесь наши военнослужащие в основном продвигаются в западном направлении и давят на населенный пункт Хотень, который находится западнее от Писаревки», – заявил он ТАСС.
По словам Марочко, российская армия планомерно выравнивает линию боевого соприкосновения. Бойцы ВС России продвигаются от Кондратовки в юго-восточном направлении вдоль автомобильной дороги.
Одновременно идет наступление от Писаревки на юго-запад.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ отошли с позиций в районе Малой Слободки на Сумском направлении. «Северяне» за неделю пресекли восемь вылазок ВСУ на Сумском направлении. ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ у Могрицы и Писаревки.