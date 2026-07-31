  • Новость часаТрамп заявил FT, что Уиткофф и Кушнер отправятся на Украину за миром
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Азия и Европа очень по-разному важны для России

    Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Трамп уперся в Иран

    Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.

    8 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Украине обрезают морскую инфраструктуру

    Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.

    14 комментариев
    31 июля 2026, 06:37 • Новости дня

    Лесные пожары в Красноярском крае сократились почти на 25% за сутки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За минувшие сутки территория, охваченная огнем в лесах Красноярского края, уменьшилась почти на 20 тыс. гектаров, сообщили в лесопожарном центре региона.

    Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась с 92,4 тыс. до 74,8 тыс. гектаров за прошедшие сутки, указали в центре, передает ТАСС.

    Утром в четверг в регионе действовало 130 очагов возгорания.

    «По оперативной информации на 09.39 (5.39 мск) 31 июля 2026 г. на территории края действует лесных пожаров – 143, на общей площади – 74 800 га», – отмечается в сводке центра.

    Основные очаги находятся на севере края: на Таймыре, в Эвенкии, а также в Туруханском и Енисейском округах.

    В борьбе со стихией участвуют 657 человек. По данным Среднесибирского УГМС, на юге Таймыра, в Эвенкии и Туруханском районе сохраняется высокая пожарная опасность из-за жары до 31 градуса, сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду и возможных гроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась до 253,6 тыс. гектаров.

    До этого из-за аномальной жары территория возгораний в регионе превысила 191 тыс. гектаров.

    Губернатор Михаил Котюков называл сухостой от сибирского шелкопряда фактором быстрого распространения огня.

    29 июля 2026, 19:28 • Новости дня
    Лесные пожары парализовали автомобильное движение на юго-западе Франции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Автомобильное движение на юго-западе Франции серьезно нарушено из-за бушующих лесных пожаров.

    Префектура департамента Атлантические Пиренеи сообщила о перекрытии основной региональной трассы A63/A64, которая соединяет города Биарриц и Байонну с Бордо, передает ТАСС.

    Водителям настоятельно рекомендуется объезжать перекрытый участок с восточной стороны, двигаясь через город По. Кроме того, местные власти предупредили о серьезных затруднениях на дороге, связывающей Байонну с Испанией.

    Для борьбы со стихией в Жиронду стянуты беспрецедентные силы. В тушении самого масштабного пожара в истории страны участвуют около 2,5 тыс. сотрудников пожарно-спасательной службы, включая специалистов из Швейцарии. Им оказывают поддержку более 1,7 тыс. французских военнослужащих и 1,2 тыс. полицейских, которые отвечают за эвакуацию населения и поддержание порядка в зоне бедствия.

    Напомним, площадь выгоревших лесов во Франции достигла абсолютного максимума за последние 20 лет.

    В ходе ликвидации природных пожаров в департаменте Жиронда пострадали более сотни сотрудников спасательных служб.

    Из-за масштабного стихийного бедствия организаторы велогонки «Тур де Франс» сократили протяженность финального этапа соревнований.

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    29 июля 2026, 13:54 • Новости дня
    Ураганный ветер повалил десятки деревьев в Подмосковье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мощный ливень со шквалистым ветром обрушился на Московскую область, повалив десятки деревьев, сообщил представитель экстренных служб.

    «При прохождении циклона 28 июля в 20 муниципальных образованиях Подмосковья было повалено более 70 деревьев», – заявил собеседник РИА «Новости».

    Наиболее сильные порывы ветра зафиксировали в Одинцовском городском округе. Там рухнули сразу 16 деревьев. По данным спасателей, на регион обрушился ливневый дождь с градом.

    В Волоколамске упавшая сосна перекрыла движение транспорта на улице Партизан. В деревне Сапегино несколько берез оборвали электрические провода. В Софьино тяжелый ствол полностью загородил выезд из населенного пункта.

    Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на места происшествий. Спасатели распилили стволы бензопилами, убрали крупные ветви и полностью восстановили автомобильное движение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной сильный ветер повалил более 2 тыс. деревьев в столичном регионе и Самарской области.

    Прошлым летом мощный циклон обрушил свыше 100 деревьев на территории Подмосковья. Из-за этой непогоды без электричества остались 73 подмосковных поселка.

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    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

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    30 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    Аномальная жара унесла жизни почти 10 тыс. жителей Германии

    Жертвами аномальной жары в Германии стали почти 10 тыс. человек

    Tекст: Мария Иванова

    Экстремальные температуры привели к беспрецедентному количеству летальных исходов среди населения европейского государства, достигнув максимальных значений за последние десять лет.

    Катастрофические последствия высоких температур зафиксировали специалисты Института Роберта Коха, передает РИА «Новости».

    Ведомство, входящее в структуру немецкого министерства здравоохранения, опубликовало статистику гибели людей в 2026 году.

    «По состоянию на 19 июля оценочное число летальных исходов, связанных с последствиями жары в Германии, составляет 9,8 тысячи», - говорится в сообщении.

    Эксперты пояснили, что текущий показатель смертности оказался максимальным начиная с 2016 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico оценило избыточную смертность из-за погодных аномалий в Европе в 14 тыс. человек.

    Reuters сообщало о гибели более 5 тыс. немцев из-за рекордной жары.

    Жители Германии массово перешли на ночной образ жизни на фоне аномально высоких температур.

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    30 июля 2026, 06:33 • Новости дня
    Число жертв землетрясения в Японии выросло до 28 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разрушительные подземные толчки в японской префектуре Кумамото унесли жизни почти трех десятков жителей, еще пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил генсек правительства страны Минору Кихара.

    «На момент сегодня 6.30 согласно отчету полиции, число погибших, включая тех, относительно которых выясняется связь их смерти с землетрясением, составила 28 человек», – сказал Кихара, передает РИА «Новости».

    Генсек пояснил, что гибель людей могла наступить как непосредственно во время подземных толчков, так и по косвенным причинам.

    Среди них он назвал обострение хронических заболеваний из-за ночевок в автомобилях без медицинской помощи. Окончательные причины смерти части жертв еще выясняются.

    Кроме того, пять человек остаются в тяжелом состоянии из-за полученных травм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила о 13 жертвах землетрясения. В результате серии сильных подземных толчков травмы получили более 50 местных жителей. Два сейсмических удара спровоцировали обрушения зданий и пожары в префектуре Кумамото.

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    28 июля 2026, 10:54 • Новости дня
    Мощное землетрясение обрушилось на японский остров Кюсю

    На японском острове Кюсю зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1

    Tекст: Мария Иванова

    Сильные подземные толчки на юго-западе Японии спровоцировали угрозу цунами для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро.

    Мощное землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировали в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю, передает РИА «Новости». Подземные толчки произошли на юго-западе страны в 16.27 по местному времени (10.27 мск).

    По данным Главного метеорологического агентства Японии, очаг землетрясения залегал на глубине около десяти километров. Ведомство оперативно выпустило предупреждение об угрозе цунами. Опасность затронула побережье залива Ариакэ и акваторию моря Яцусиро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на северо-восточном побережье Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3.

    Месяцем ранее из-за сильных подземных толчков на севере острова Хонсю власти объявили угрозу цунами.

    В конце прошлого года на севере страны сейсмологи зафиксировали мощные толчки магнитудой 7,6.

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    28 июля 2026, 13:36 • Новости дня
    Люди оказались под завалами рухнувшего из-за землетрясения ТЦ в Японии

    Торговый центр частично обрушился после землетрясения на японском острове Кюсю

    Tекст: Мария Иванова

    В префектуре Кумамото на острове Кюсю произошло частичное разрушение здания коммерческого комплекса, в результате чего посетители оказались заблокированы под обломками.

    Мощные подземные толчки привели к обрушению конструкций второго этажа в комплексе Aeon Mall Kumamoto. Около 200 человек экстренно эвакуировали на парковку, передает РИА «Новости».

    Очевидцы сообщили в пожарные службы о звуке взрыва и появлении белого дыма. На кадрах телевизионной съемки видно обрушение внешней стены, разрушение части крыши и зияющее отверстие в кровле.

    Днем на юго-западе страны власти объявили предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро, создав оперативный штаб при канцелярии премьер-министра.

    Стихия вызвала пожары, разрушения жилых домов и дорожной инфраструктуры. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, при этом сбоев в работе местных атомных электростанций не выявлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на японском острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. Менее чем через час в этом же регионе зафиксировали повторный подземный толчок магнитудой 6,1.

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    28 июля 2026, 09:31 • Новости дня
    В Татарстане из-за сильного ветра более тысячи человек остались без света

    Tекст: Вера Басилая

    Шквалистый ветер порывами до 22 м/с повредил кровли зданий и повалил деревья в нескольких районах Татарстана, временно лишив электроэнергии свыше тысячи потребителей и два детских лагеря, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

    Порывы ветра достигали 22 м/с, нанеся урон жилым домам и хозяйственным постройкам, сообщает в Max ГУ МЧС по Татарстану.

    В Аксубаевском районе ветер частично сорвал шифер с крыш двух частных домовладений и пяти сараев. На территории Казани, а также в Чистопольском, Арском и Аксубаевском районах упало 12 деревьев.

    Непогода спровоцировала частичное отключение света в Лениногорском, Чистопольском, Альметьевском и Высокогорском районах. Временно без электричества находились 1079 абонентов. Под удар стихии также попали детские оздоровительные лагеря «Ровесник» и «Солнышко», которые оперативно перевели на резервные источники питания.

    На данный момент последствия аварий устранены. По информации Сетевой компании, электроснабжение полностью восстановлено, отключенных потребителей в регионе больше нет.

    В апреле 2024 года сильный ветер повредил кровли нескольких зданий в Буинском районе Татарстана.

    Несколькими днями ранее ураган вызвал проблемы с энергоснабжением в Ростовской области.

    Накануне губернатор этого региона Юрий Слюсарь сообщил о повреждении крыш более сотни многоквартирных домов.

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    28 июля 2026, 12:37 • Новости дня
    Серия разрушительных землетрясений в Японии привела к десяткам пострадавших

    От мощных землетрясений на юго-западе Японии пострадали более 50 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В японской префектуре Кумамото на острове Кюсю в результате серии сильных подземных толчков получили травмы более 50 местных жителей.

    Днем 28 июля на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, передает РИА «Новости». Очаг сейсмического события находился на глубине 10 километров. Для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро была объявлена угроза цунами.

    Менее чем через час после первого удара стихии последовал еще один толчок магнитудой 6,1.

    Телеканал NHK со ссылкой на местные власти уточнил, что в городе Хикава пострадали около десяти постояльцев дома престарелых. Всего травмы получили более 50 человек. Зафиксированы пожары, а также повреждения жилых домов и дорожной инфраструктуры.

    В итоге за два часа в пострадавшем районе произошло 27 афтершоков магнитудой от 2,1 до 6,1. Сбоев в работе атомных электростанций на территории региона не выявлено.

    Правительство Японии оперативно развернуло штаб в кризисном центре при канцелярии премьер-министра. Метеорологи предупредили о риске повторных толчков мощностью до семи баллов в течение ближайшей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на японском острове Кюсю п  роизошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Серия сильных сейсмических ударов спровоцировала обрушения зданий и пожары.

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    28 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    Мощный природный пожар перекрыл крупную автомагистраль в США

    Лесной пожар привел к закрытию более 100 километров трассы в США

    Tекст: Мария Иванова

    Стихийное бедствие на границе Орегона и Айдахо парализовало движение транспорта и вынудило власти объявить срочную эвакуацию 500 жителей городка Хантингтон.

    Огонь охватил территорию площадью почти 186 кв. километров на границе штатов Орегон и Айдахо, передает РИА« Новости».

    Возгорание, получившее название Fox Fire, стремительно распространяется из-за жаркой и ветреной погоды. Локализовать пламя пока не удалось даже частично.

    «Пожар Fox Fire привел к закрытию 113 километров межштатной автомагистрали», – сообщается в публикации. Стихия бушует всего в 19 километрах от городка Хантингтон с населением около 500 человек. Власти выпустили приказ о немедленной эвакуации всех местных жителей.

    Позже движение транспорта по трассе восстановили. Однако департамент транспорта штата Орегон предупредил водителей о высокой вероятности новых перекрытий, поскольку очаг остается активным. Известно, что при исполнении обязанностей один пожарный получил травмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Калифорнии объявили массовую эвакуацию населения из-за крупных лесных пожаров.

    Месяцем ранее стихийное бедствие в Джорджии и Флориде уничтожило свыше 120 жилых домов.

    В прошлом году неизвестный мужчина открыл стрельбу по тушившим возгорание пожарным в штате Айдахо.

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    28 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    Сильное землетрясение потрясло побережье Мексики

    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья мексиканского штата Чьяпас

    Tекст: Мария Иванова

    Подземные толчки магнитудой 5,9 были зафиксированы в Тихом океане недалеко от южного побережья североамериканской страны.

    Эпицентр сейсмического события находился в 113 километрах к юго-западу от мексиканского города Сьюдад-Идальго, передает РИА «Новости». Очаг залегал на глубине 12,4 метра.

    Специалисты зарегистрировали колебания земной коры в понедельник в 23:35 по местному времени. По московскому времени толчки произошли во вторник в 8:35.

    Сведения о возможных разрушениях инфраструктуры или пострадавших местных жителях к настоящему моменту не поступали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,0.

    В мае у побережья мексиканского штата Оахака сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,0.

    В начале года национальная сейсмологическая служба проинформировала о землетрясении магнитудой 6,5 в районе Сан-Маркоса.

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    28 июля 2026, 09:57 • Новости дня
    Режим ЧС из-за паводка введен в Тюмени и Тюменском округе

    Губернатор Тюменской области Моор ввел режим ЧС из-за сильного паводка

    Tекст: Вера Басилая

    Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен в Тюмени и Тюменском округе на фоне паводка, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

    Моор объявил о новых мерах безопасности на фоне продолжающегося наводнения. По его словам, ситуация с паводком остается напряженной, уровень воды в Туре продолжает расти, составляет 877 сантиметров.

    «В связи с этим сегодня с 12.00 в Тюмени и Тюменском округе вводится режим ЧС регионального уровня», – заявил губернатор в Max.

    Весной прошлого года власти Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации в пяти населенных пунктах.

    В начале мая губернатор региона Александр Моор расширил зону действия особого положения до пятнадцати муниципалитетов.

    Спустя две недели руководство субъекта распространило эти меры на четыре поселка Викуловского района.

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    29 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    Жертвами землетрясения в Японии стали 13 человек

    Tекст: Антон Антонов

    Число погибших в результате землетрясения в районе японской префектуры Кумамото на острове Кюсю увеличилось до 13 человек, сообщила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

    «По состоянию на 8.30 по местному времени [02.30 мск] число погибших составляет 13 человек», – приводит слова Такаити РИА «Новости».

    Премьер добавила, что власти намерены предпринять все необходимые меры для как можно более быстрого спасения людей и оказания помощи пострадавшим в районе стихии.

    Представители Главного метеорологического управления Японии на пресс-конференции сообщили, что после землетрясения в префектуре Кумамото было зафиксировано более 160 повторных толчков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощное землетрясение магнитудой 7,1 в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю произошло днем 28 июля.

    В результате серии сильных подземных толчков в Кумамото более 50 местных жителей получили травмы.

    На юго-западе Японии произошли обрушения зданий, пожары, перебои с электричеством.

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    30 июля 2026, 10:14 • Новости дня
    Джордж Клуни экстренно покинул французское поместье из-за пожаров

    People: Джордж и Амаль Клуни эвакуировались из-за пожаров

    Tекст: Мария Иванова

    Голливудский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль покинули поместье на юго-востоке Франции из-за бушующих в регионе масштабных природных пожаров.

    Американский актер Джордж Клуни с супругой Амаль были вынуждены эвакуироваться из своего дома в коммуне Бриньоль, сообщает журнал People со ссылкой на письмо пары мэру города. Информацию об этом передает РИА «Новости».

    Поместье на юго-востоке Франции стало основным местом жительства семьи в 2025 году, тогда же они получили французское гражданство.

    «На данный момент мы понятия не имеем, переживет ли наш прекрасный дом этот ужасный момент... Эвакуируясь из Бриньоля, мы хотели бы подчеркнуть два момента: во-первых, мы надеемся, что вы и жители нашего города в безопасности, и, во-вторых, что Амаль и мы будем делать все, чтобы быть частью этой коммуны и участвовать в ее жизни в дальнейшем, что бы с ней не случилось», – цитирует издание текст обращения.

    Масштабные возгорания лесов во Франции спровоцированы аномальной жарой. Президент страны Эммануэль Макрон ранее заявлял, что этим летом государство столкнулось с рекордным количеством природных пожаров за все время после окончания Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2025 года Джордж Клуни вместе с семьей получил французское гражданство.

    В июле 2026 года аномальная жара спровоцировала масштабные лесные пожары во Франции. Из-за стремительного распространения огня местным властям пришлось эвакуировать десятки тысяч человек.

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    28 июля 2026, 12:05 • Новости дня
    Мощные подземные толчки разрушили дома на японском острове Кюсю

    Серия сильных землетрясений привела к пожарам и разрушениям на юго-западе Японии

    Tекст: Мария Иванова

    На юго-западе Японии зафиксировали два сейсмических удара, которые спровоцировали обрушения зданий, пожары, перебои с электричеством и угрозу цунами.

    Стихия обрушилась на префектуру Кумамото, где произошло два землетрясения, передает РИА «Новости».

    Местные телеканалы показали кадры с поврежденными дорогами, разрушенными жилыми домами и сильными пожарами. В ряде районов пропало электричество, а для побережий заливов Ариакэ и Яцусиро объявили угрозу цунами.

    Японское правительство экстренно сформировало оперативный штаб. Генеральный секретарь кабмина Минору Кихара озвучил распоряжение премьер-министра Санаэ Такаити: «Необходимо как можно скорее установить масштабы ущерба, тесно взаимодействовать с местными властями и, исходя из принципа приоритета человеческой жизни, всеми силами правительства заниматься спасением пострадавших и другими неотложными мерами».

    Власти привлекли полицию, пожарных и военных к поисково-спасательным работам. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало. Специалисты не выявили сбоев в работе атомных электростанций, расположенных в зоне стихийного бедствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1.

    Менее чем через час сейсмологи зафиксировали в этом же регионе повторный подземный толчок магнитудой 6,1.

    Месяцем ранее сильные подземные толчки поразили восточное побережье префектуры Иватэ.

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    30 июля 2026, 13:10 • Новости дня
    Аномальная жара унесла жизни почти 3 тыс. британцев

    Жертвами майской и июньской жары в Великобритании стали 2877 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В мае и июне из-за аномально высоких температур в Соединенном Королевстве скончались 2 877 человек, что вдвое больше показателей прошлого года.

    Аномальная жара в Британии в мае и июне стала причиной смерти 2 877 человек, передает РИА «Новости». По данным Агентства по здравоохранению страны (UKHSA), этот показатель вдвое превышает данные за весь прошлый год.

    «За два периода жаркой погоды в мае и июне 2026 года было зарегистрировано 2 877 смертей, связанных с жарой», – говорится в заявлении британского ведомства. Эксперты прогнозируют, что по итогам текущего года будет побит печальный рекорд 2022 года, когда от зноя умерли 2 985 человек.

    В конце июня температура воздуха на юго-востоке Британии достигла 37,3 градуса по Цельсию, установив исторический максимум для этого месяца. Предыдущий рекорд, державшийся с 1976 года, обновлялся несколько раз в течение одной недели. Кроме того, температурный рекорд был зафиксирован и в мае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за сильной июньской жары больницы Британии сократили объем плановой помощи.

    В Германии специалисты зафиксировали почти 10 тыс. связанных с высокими температурами летальных исходов.

    В Испании на фоне экстремального потепления скончались свыше 3,8 тыс. человек.

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    Порты Одесского региона уже де-факто блокированы, однако у Украины остается действующей еще одна крупная морская гавань – порты Николаева. Тем не менее, по словам экспертов, есть методы, с помощью которых и данную транспортную артерию можно физически перекрыть. О чем идет речь? Подробности

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    Трамп отказал в главном не только Зеленскому

    В число стран, где премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху не рады, вошли США. Как и Владимир Зеленский, Биби попытался выдать свой визит в Вашингтон и переговоры с президентом Дональдом Трампом за значительный успех, даже за прорыв. На самом деле Трамп отказал обоим просителям в том, что для них наиболее значимо. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Какого президента Франции боится НАТО

      Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

    • Мольбы Зеленского в США: главное

      На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

    • Польша оценила идею разделить Украину

      МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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