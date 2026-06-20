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Шелкопряд усугубил масштабные лесные пожары в Красноярском крае
Поврежденные шелкопрядом леса стали причиной пожаров в Красноярском крае
Поврежденные сибирским шелкопрядом деревья стали одним из факторов быстрого распространения масштабных лесных пожаров в Красноярском крае, где введен режим ЧС, сообщил губернатор региона Михаил Котюков.
Сухостой в лесах, пострадавших от сибирского шелкопряда, усугубляет ситуацию с возгораниями, сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков по итогам совещания с главой Рослесхоза Иваном Советниковым, передает ТАСС.
В регионе действует 93 лесных пожара на площади 133 тыс. га, с огнем борются около 1,6 тыс. человек.
«Этот сезон складывается непросто. Действующие сейчас очаги имеют природное происхождение. Еще одним фактором риска стали большие площади леса, ранее поврежденные сибирским шелкопрядом – сухостойные деревья способствуют распространению огня», – заявил Котюков.
Он добавил, что в ряде округов региональные силы задействованы практически полностью, власти привлекают ресурсы соседних регионов и наращивают использование беспилотников.
В Авиалесоохране уточнили, что наиболее тяжелая ситуация из-за грозовых возгораний в старых шелкопрядниках отмечается в Енисейском округе. Сухие деревья вспыхивают как порох, а тушение осложняется жарой до 31 градуса, сильным задымлением и невозможностью доставить тяжелую технику.
Специалисты прокладывают минерализованные полосы вручную, применяют взрывные работы и искусственно вызывают осадки. Ожидается прибытие еще более 200 пожарных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, смог от масштабных лесных пожаров достиг Красноярска.
До этого удары молний спровоцировали многочисленные возгорания лесных массивов в различных субъектах страны.
В начале июня из-за сухой погоды огонь охватил несколько дачных домов в самом Красноярске.