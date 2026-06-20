  • Новость часаСилы ПВО перехватили и уничтожили 57 БПЛА над 11 регионами
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    Россия лишает Украину военной почты
    Медведев заявил об отмене любых правил в отношении Киева из-за атак на Россию
    Эксперт: В ответ на метание Киевом орденов Польша затормозит путь Украины в ЕС
    Ушаков заявил о любопытных нюансах в позиции премьера Венгрии по Украине
    Российский Су-34М уничтожил крупный склад украинских дронов под Харьковом
    Британия испытала новое дальнобойное оружие для передачи украинским войскам
    Мишустин утвердил правила перехода на новую систему высшего образования
    Российский снайпер раскрыл секрет уничтожения дрона «Баба-Яга»
    Появление Зеленского спровоцировало спор на ужине саммита ЕС
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Эра пятивекового западного господства подходит к концу

    Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности, сталкиваясь как с внутренними противоречиями, так и с растущим спросом на многополярность.

    0 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Анархия перестает быть аномалией

    Возрожденный анархизм государств, продолжающийся анархизм антиглобалистских движений и новый анархизм технофеодалов при любом раскладе не обещают предсказуемость и стабильность.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Станет ли Тайвань Украиной 2.0

    США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.

    0 комментариев
    20 июня 2026, 15:12 • Новости дня

    Шелкопряд усугубил масштабные лесные пожары в Красноярском крае

    Поврежденные шелкопрядом леса стали причиной пожаров в Красноярском крае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поврежденные сибирским шелкопрядом деревья стали одним из факторов быстрого распространения масштабных лесных пожаров в Красноярском крае, где введен режим ЧС, сообщил губернатор региона Михаил Котюков.

    Сухостой в лесах, пострадавших от сибирского шелкопряда, усугубляет ситуацию с возгораниями, сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков по итогам совещания с главой Рослесхоза Иваном Советниковым, передает ТАСС.

    В регионе действует 93 лесных пожара на площади 133 тыс. га, с огнем борются около 1,6 тыс. человек.

    «Этот сезон складывается непросто. Действующие сейчас очаги имеют природное происхождение. Еще одним фактором риска стали большие площади леса, ранее поврежденные сибирским шелкопрядом – сухостойные деревья способствуют распространению огня», – заявил Котюков.

    Он добавил, что в ряде округов региональные силы задействованы практически полностью, власти привлекают ресурсы соседних регионов и наращивают использование беспилотников.

    В Авиалесоохране уточнили, что наиболее тяжелая ситуация из-за грозовых возгораний в старых шелкопрядниках отмечается в Енисейском округе. Сухие деревья вспыхивают как порох, а тушение осложняется жарой до 31 градуса, сильным задымлением и невозможностью доставить тяжелую технику.

    Специалисты прокладывают минерализованные полосы вручную, применяют взрывные работы и искусственно вызывают осадки. Ожидается прибытие еще более 200 пожарных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, смог от масштабных лесных пожаров достиг Красноярска.

    До этого удары молний спровоцировали многочисленные возгорания лесных массивов в различных субъектах страны.

    В начале июня из-за сухой погоды огонь охватил несколько дачных домов в самом Красноярске.

    19 июня 2026, 19:27 • Новости дня
    Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко

    Зеленский выступил с военными угрозами в адрес Белоруссии

    Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко
    @ Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ультиматум главе Белоруссии Александру Лукашенко и потребовал «отвести технику» от украинских границ, пишут украинские СМИ.

    Поводом стало предполагаемое скопление военной техники Белоруссии вблизи границы, передают украинские СМИ. По версии Зеленского, развернутые там белорусские силы якобы используются для корректировки ударов по территории Украины.

    «Дал неделю на ее вывод, иначе «мы это сделаем сами», – приводит издание слова главы киевского режима.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ожидает честных объяснений от украинского руководства после удара по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

    В апреле Зеленский заявил о якобыведущейся подготовке Минском артиллерийских позиций в приграничных районах. В середине мая он приказал перебросить дополнительные силы на черниговско-киевское направление. Позже политик пригрозил руководству соседней республики превентивными мерами.

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    19 июня 2026, 16:15 • Новости дня
    В «Единой России» выступили в защиту прав самозанятых

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» считает необходимым сохранить действующие условия работы самозанятых как минимум до конца 2028 года, сообщил председатель общественного совета партийного проекта «Предпринимательство» Александр Калинин.

    «Важно обеспечить гарантированную законом неизменность условий работы самозанятых до конца 2028 года, поскольку это было обещано и зафиксировано в федеральном законе. Люди поверили государству, легализовали свою деятельность, стали платить налоги», – заявил Калинин, передает ТАСС.

    Политик отметил, что партия также инициировала изменения в Трудовой кодекс, направленные на четкое разграничение трудовых и гражданско-правовых отношений. В настоящее время эти предложения обсуждаются с профильными объединениями и профсоюзами.

    Партия планирует разбираться с каждым случаем нарушения прав самозанятых. В прошлом году они перечислили в бюджет 137 млрд рублей налога на профессиональный доход.

    В конце мая партия «Единая Россия» выступила за сохранение мер государственной поддержки самозанятых.

    Осенью прошлого года пресс-служба кабинета министров сообщила об отсутствии планов по изменению режима их работы до 2028 года.

    Весной прошлого года президент Владимир Путин призвал не допустить возвращения таких работников в теневой сектор экономики.

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    20 июня 2026, 15:26 • Видео
    Определен следующий премьер Британии

    Уже скоро в Великобритании должны смениться лидер правящей Лейбористкой партии, а значит, и премьер-министр. Новым хотят сделать Энди Бернема. Что это за человек? Чего от него ждать России?

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    19 июня 2026, 21:20 • Новости дня
    Президент Филиппин рассказал об удивлении Путина из-за филиппинцев в Иркутске
    Президент Филиппин рассказал об удивлении Путина из-за филиппинцев в Иркутске
    @ EZRA ACAYAN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший поделился историей о том, как президент России Владимир Путин удивился присутствию его соотечественников в Иркутске.

    В интервью телеканалу RT филиппинский лидер отметил, что в России есть много интересных мест для посещения.

    «Кстати, я услышал от президента Путина очень забавный комментарий. Я рассказывал о филиппинцах в Иркутске. Он спросил: «Что филиппинцы делают в Иркутске? Там же так холодно. Там очень-очень холодно. Вы же не привыкли к холоду», – рассказал Маркос.

    Президент Филиппин добавил, что сам задавался подобным вопросом, однако отметил высокую способность своего народа к адаптации. Он в шутку призвал не удивляться, если на улицах Москвы, Петербурга, Владивостока и Иркутска появится больше филиппинских туристов.

    Напомним, Маркос-младший заявил о возвращении на родину 24 задержанных в Иркутске соотечественников.

    Ранее Путин провел двустороннюю встречу с филиппинским коллегой на полях саммита в Казани.

    В ходе переговоров глава государства указал на совпадение дат национальных праздников двух стран.

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    19 июня 2026, 19:36 • Новости дня
    МВД раскрыло число решений о прекращении российского гражданства

    МВД: Гражданства России с октября 2023 года лишились более 4,5 тыс. человек

    МВД раскрыло число решений о прекращении российского гражданства
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    С момента вступления в силу нового закона о гражданстве территориальные подразделения МВД России приняли более 4,5 тысячи решений о прекращении российского гражданства. Соответствующие данные привели в Миграционной службе Министерства внутренних дел России.

    Как уточнили в МВД, речь идет о периоде с 26 октября 2023 года, когда начал действовать Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», передает «Интерфакс».

    В ведомстве напомнили, что гражданство, полученное в результате приема в гражданство России, может быть прекращено по решению уполномоченных органов. Основанием для этого может стать предоставление заведомо ложных сведений при оформлении документов, в том числе касающихся обязательства соблюдать Конституцию и российское законодательство.

    Кроме того, лишение приобретенного гражданства возможно за совершение ряда преступлений, перечисленных в статье 24 закона о гражданстве, а также за действия, представляющие угрозу национальной безопасности страны. Еще одним основанием является уклонение от первоначальной постановки на воинский учет.

    В МВД подчеркнули, что в случаях, связанных с преступлениями или угрозой национальной безопасности, решение о прекращении гражданства может приниматься независимо от того, когда были совершены соответствующие действия или вынесен судебный приговор.

    Также основанием для аннулирования гражданства может стать установленный судом факт использования поддельных, недействительных либо подложных документов, а также предоставление ложной информации, на основании которой было принято решение о приеме лица в гражданство России.

    Вместе с тем в Миграционной службе напомнили, что граждане, получившие российское гражданство по рождению, сохраняют право добровольно выйти из него по собственному желанию в установленном законом порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, миграционная служба МВД установила двухнедельный срок для постановки новых граждан на воинский учет.

    В июле прошлого года президент Владимир Путин расширил список преступлений для лишения приобретенного гражданства.

    Ранее глава МВД Владимир Колокольцев отчитался о прекращении статуса гражданина у 1,5 тыс. преступников.

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    20 июня 2026, 10:22 • Новости дня
    Медведев заявил об отмене любых правил в отношении Киева из-за атак на Россию
    Медведев заявил об отмене любых правил в отношении Киева из-за атак на Россию
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что из-за атак на российские города следует отказаться от любых правил в отношении Киева.

    «С учетом массированных атак противника на наши города, интенсивность которых возрастает и, очевидно, будет возрастать, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может», – написал он в Max.

    По его словам, за гранью приемлемого для Москвы в отношении Киева должно остаться лишь умышленное, то есть заведомо намеренное, уничтожение гражданских лиц.

    Все остальные действия он назвал вполне допустимыми, несмотря на реакцию украинского руководства и европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Дмитрий Медведев призвал многократно усилить огневое воздействие по украинской столице.

    Российская армия приступила к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решительно осудил продолжающиеся атаки киевского режима по мирным российским городам.


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    20 июня 2026, 09:54 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила за права учеников при приеме в 10-е классы

    «Единая Россия» вступилась за права школьников и их родителей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России инициируют проверки образовательных учреждений, которые самовольно устанавливают барьеры для перевода учеников в десятые классы, нарушая их право на среднее образование. Об этом заявила координатор партпроекта «Новая школа», заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Алёна Аршинова.

    Политики обратили внимание на проблему перехода детей на следующую ступень обучения. Партия настаивает на необходимости гарантировать каждому школьнику возможность продолжить учебу, сообщается на сайте «Единой России».

    Заместитель руководителя фракции в Госдуме Алена Аршинова указала на недопустимость нарушения прав учащихся.

    «Партия требует разобраться в случаях, когда некоторые школы самовольно устанавливают правила приёма детей в десятые классы. Нужно обеспечить всем равное право на получение среднего образования, как это прописано в законе», – заявила депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года Госдума одобрила введение минимальных баллов для поступления в десятый класс в 12 регионах.

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    19 июня 2026, 21:08 • Новости дня
    Эксперт назвала самые частые причины отказа в выдаче шенгенской визы россиянам

    Эксперт Котляр: Европа продолжает выдавать шенгенские визы россиянам

    Эксперт назвала самые частые причины отказа в выдаче шенгенской визы россиянам
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Европа не закрыла двери для российских туристов, несмотря на ужесточение визового контроля. Страны ЕС продолжают выдачу виз россиянам, но требования к заявителям стали строже, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр. Она объяснила наиболее распространенные причины в выдаче шенгенских виз.

    Почти 43 тыс. россиян столкнулись с отказами в шенгенских визах в 2025 году. Однако общий уровень отклоненных заявлений продолжает снижаться – такая тенденция сохраняется третий год подряд, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров. Вместе с тем неудачные попытки получить визу обходятся заявителям дорого: совокупные расходы на консульские и сервисные сборы, которые не возвращаются при отказе, оцениваются более чем в 4,5 млн евро.

    «Европа последовательно движется к полной цифровизации визового контроля. Система EES уже внедряется, штампы постепенно уходят в прошлое, а история поездок становится максимально прозрачной для консульств и пограничных служб. Поэтому главный миф последних месяцев заключается в том, что получить шенген россиянам якобы стало практически невозможно. Это не так», – говорит Котляр.

    Она подчеркивает, что Европа не закрылась для российских туристов. Визы продолжают выдавать. Более того, десятки тысяч россиян ежегодно получают шенгенские визы и продолжают путешествовать по Европе. Вопрос сегодня не столько в гражданстве заявителя, сколько в качестве визовой истории и целях поездки.

    «Если говорить о том, как снизить риск отказа, то главный совет очень простой: перестать искать схемы и начать соблюдать правила. Сейчас консульства гораздо внимательнее смотрят на то, как использовались ранее выданные визы. Если человек получил визу одной страны, а фактически все время путешествовал через другие государства, вопросы могут возникнуть уже при следующем обращении», – предупреждает собеседница.

    По ее словам, особенно важно подавать достоверные сведения, показывать понятный маршрут, подтверждать реальные цели поездки, соблюдать правила первого въезда и основного пребывания, сохранять посадочные талоны, бронирования и подтверждения проживания после поездки. Исходя из ее опыта, реже всего не получают отказов в визе заявители с прозрачной финансовой ситуацией, понятной целью поездки, корректно использованными предыдущими визами и без противоречий в документах.

    «В последнее время активно обсуждается и информация о том, что третьи лица больше не могут подавать документы на шенгенские визы. По нашей практике, это не стало какой-то революцией. Мы продолжаем работать через аккредитованных партнеров и визовые центры в рамках действующих правил. Никакого массового прекращения оформления виз мы не наблюдаем», – делится Котляр.

    Новая реальность действительно стала более строгой, продолжает эксперт. Однако, по ее словам, это не история про закрытые двери, а про то, что консульства все лучше видят реальную историю путешествий заявителя. Поэтому сегодня выигрывают не те, кто пытается обойти систему, а те, кто действует честно и последовательно.

    Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД Котляр отмечала, что российские туристы уже давно адаптировались к новым условиям и диверсифицировали свои маршруты, поэтому путешествовать на европейские курорты не стремятся, но и без отдыха не остаются.

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    19 июня 2026, 15:43 • Новости дня
    Набиуллина сообщила о вероятном повышении прогноза ключевой ставки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центробанк, вероятно, пересмотрит прогноз траектории ключевой ставки вверх из-за роста проинфляционных рисков, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.

    «Сейчас проинфляционные риски даже выросли, и если и будет пересматриваться прогноз траектории ключевой ставки, то скорее вверх, а не вниз», – подчеркнула глава Центробанка, передает ТАСС.

    Весной прошлого года Набиуллина сообщила о готовности регулятора повысить ключевую ставку при проявлении инфляционных рисков.

    Зампред Банка России Алексей Заботкин допустил применение дополнительных мер для замедления темпов роста цен.

    Летом 2024 года совет директоров ЦБ увеличил этот показатель с 16% до 18% годовых.

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    19 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла

    Президент Польши Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла

    Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о решении лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (признана в России экстремистской и запрещена).

    Поводом послужило участие украинского лидера в майских мероприятиях по перезахоронению останков одного из лидеров националистов Андрея Мельника, передает РИА «Новости».

    Кроме того, глава Украины присвоил отдельному центру специальных операций «Север» ВСУ наименование «Имени героев УПА».

    Навроцкий напомнил, что президент Польши также является Великим магистром ордена Белого Орла и в его обязанности входит поддерживать честь этой высшей государственной награды.

    «После согласия Владимира Зеленского на присвоение одному из подразделений Вооруженных Сил Украины названия «Героев УПА», по согласованию с Советом я принял решение лишить его Ордена Белого Орла», – заявил Навроцкий в видеообращении.

    Ранее Варшава потребовала переименовать названное в честь УПА подразделение ВСУ.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о попытках Владимира Зеленского оправдаться за героизацию экстремистов.

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    20 июня 2026, 07:16 • Новости дня
    Ушаков заявил о любопытных нюансах в позиции премьера Венгрии по Украине

    Ушаков: В позиции Мадьяра по Украине есть любопытные нюансы

    Ушаков заявил о любопытных нюансах в позиции премьера Венгрии по Украине
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция нового премьера Венгрии Петера Мадьяра по Украине отличается любопытными нюансами, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Его позиция несколько отличается от позиции предшественника», – заявил Ушаков. Он уточнил, что конкретные детали между российской и венгерской сторонами пока не обсуждались, а в Кремле продолжают наблюдать за развитием ситуации.

    «У нового лидера есть много нюансов. Они появились и в отношении взаимоотношений в рамках ЕС, например. И по Украине у него тоже есть свои нюансы. Они достаточно любопытные и интересные», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый премьер Мадьяр отказался следовать антироссийским директивам Брюсселя.

    Мадьяр настоял на вычеркивании из итоговой декларации ЕС пункта об ускоренном вступлении Украины.

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    19 июня 2026, 20:11 • Новости дня
    Захарова пошутила о голубиной почте в ответ на заявления Евросоюза

    Захарова спросила ЕС о намерении использовать голубиную почту для связи с Россией

    Захарова пошутила о голубиной почте в ответ на заявления Евросоюза
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова иронично отреагировала на инициативу европейских политиков организовать прямую передачу сообщений Москве.

    «Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС нужно создать дипломатический канал для контактов с Россией. Такой канал, считает он, позволит напрямую передавать Москве сообщения», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

    Комментируя это высказывание, представитель ведомства задалась вопросом о целесообразности нахождения западных послов в российской столице.

    «А послов своих они в Москве зачем тогда держат? Или это намек на возвращение к голубиной почте?» – иронично поинтересовалась дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал создание неформального канала связи с Москвой необходимой базой для возможных мирных инициатив.

    Агентство Bloomberg сообщило о попытках европейского политика наладить контакты с Россией для подготовки переговоров по Украине. Издание Politico написало о яростной реакции стран Прибалтики на действия Брюсселя.

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    19 июня 2026, 17:18 • Новости дня
    Минтруд сообщил о назначении семейной выплаты сотням тысяч россиян

    Минтруд сообщил о назначении семейной выплаты более чем 363 тыс. россиян

    Минтруд сообщил о назначении семейной выплаты сотням тысяч россиян
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С начала июня новую семейную налоговую выплату оформили сотни тысяч граждан страны, воспитывающих в общей сложности более 845 тыс. детей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков во время рабочего визита в Ямало-Ненецкий автономный округ.

    Семейная налоговая выплата уже назначена более чем 363,7 тыс. россиян, сообщил он, передает РИА «Новости».

    «Выплаты уже назначены 363,7 тыс. граждан, которые воспитывают более 845 тыс. детей», – заявил Котяков.

    Ранее Министерство труда анонсировало старт приема заявлений на семейную выплату с 1 июня.

    Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о возможности получения этих средств более чем 4 млн российских семей.

    Президент России Владимир Путин объявил о введении данного налогового возврата в конце прошлого года.

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    20 июня 2026, 06:46 • Новости дня
    Появление Зеленского спровоцировало спор на ужине саммита ЕС

    Euractiv: Появление Зеленского сорвало повестку саммита ЕС на ужине

    Появление Зеленского спровоцировало спор на ужине саммита ЕС
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во время саммита Евросоюза дискуссия о будущих переговорах с Россией по Украине фактически вытеснила разговор о Китае, который должен был стать главной темой ужина европейских лидеров, пишет Euractiv.

    Вечерний ужин, на котором планировалось согласовать стратегию по сдерживанию растущего влияния Китая в мировой экономике, затянулся из-за споров о конфликте на Украине, пишет Euractiv.

    В начале встречи лидеры 27 стран ЕС приветствовали Владимира Зеленского и отметили формальный старт переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Однако после того как украинский президент покинул зал, обсуждение резко сменилось и сосредоточилось на том, кто должен возглавить возможный диалог с Кремлем.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за участие Британии и настаивал, что инициативу должна взять на себя Европа в широком смысле, а не только Евросоюз.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил опереться на формат «евротройки» в лице Германии, Британии и Франции или на более узкий «нормандский формат» Берлина и Парижа, чья репутация пострадала из-за роли в заключении Минских соглашений.

    Премьер Польши Дональд Туск потребовал более широкой группы стран, чем E3, в которую его страна не входит. Глава правительства Италии Джорджа Мелони, также критикуюшая формат E3, призвала назначить одного специального посланника ЕС для начала диалога с Москвой. По словам двух дипломатов ЕС, Мелони убеждала коллег, что единый голос, избранный всеми 27 государствами, усилит позиции блока на будущих переговорах.

    Один из премьер-министров в беседе с помощниками назвал обсуждение безумным и отметил, что якобы не видит никаких признаков готовности Москвы начать переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц по итогам саммита ЕС заявил о необходимости начала переговоров с Москвой и о ключевой роли «евротройки» Германии, Британии и Франции.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на закрытом заседании саммита предложила рассмотреть вопрос о предоставлении мандата на переговоры Евросоюза с Россией.

    Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе по Украине ограничились общим призывом к перемирию и не утвердили кандидатуру переговорщика с Россией.

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    19 июня 2026, 22:22 • Новости дня
    Глава МИД Украины отказался от польского ордена

    Глава МИД Украины Сибига отказался от польского Командорского креста

    Глава МИД Украины отказался от польского ордена
    @ Marianna Kotyk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Украины Дмитрий Сибига объявил, что отказывается от польского Командорского креста. Такое решение он принял в ответ на лишение Владимира Зеленского высшей награды Польши – Ордена Белого Орла.

    Сибига заявил в соцсетях, что решение Польши лишить Зеленского Ордена Белого Орла стало стратегической ошибкой, выгодной Москве. «Нам жаль, что эмоции взяли верх в Варшаве и заставили польских политиков делать неоправданные, импульсивные и неуважительные шаги в отношении даже не президента Зеленского, а прежде всего украинского государства», – заявил он.

    Глава МИД Украины заявил, что на этом фоне не видит возможности сохранять Командорский крест со звездой ордена «За заслуги перед Польшей», полученный в октябре 2022 года. Он заявил, что вскоре вернет награду Польше.

    Сибига также заявил, что ни один президент другой страны «не будет диктовать» Киеву его историю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о решении лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (признана в России экстремистской и запрещена).

    Директор Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач ранее потребовал от Зеленского личных извинений и объяснения решения присвоить подразделению ВСУ имя героев УПА

    Канцлер ордена Белого Орла Михал Клейбер поддержал инициативу Навроцкого об отзыве высшей польской награды у украинского лидера.

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    19 июня 2026, 19:38 • Новости дня
    Эксперт Федутинов сравнил дрон ВСУ «Сичень» с российской «Геранью»

    Эксперт Федутинов: Дрон ВСУ «Сичень» выполнен по аналогичной с «Геранью» схеме

    Эксперт Федутинов сравнил дрон ВСУ «Сичень» с российской «Геранью»
    @ Ministry of Foreign Affairs of Ukraine

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинский БЛА «Сичень», который был замечен в ходе недавней атаки на Московский регион, – довольно новый аппарат. По некоторым данным, максимальная взлетная масса беспилотника составляет порядка 140 кг, включая 40-килограммовую боевую часть, вероятно, фугасного или осколочно-фугасного типа, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «В ходе недавней атаки на Московский регион противником была задействована широкая номенклатура имеющихся в распоряжении ВСУ беспилотников-камикадзе. Это было сделано для увеличения количества одновременно задействованных беспилотников в целях повышения вероятности прорыва противовоздушной обороны Москвы», – отметил эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

    «В результате – даже при высоких показателях эффективности перехвата целей, характерных для российских средств ПВО – нескольким аппаратам удалось прорваться сквозь эшелонированную оборону и нанести определенный ограниченный, но, тем не менее, неприятный ущерб гражданским объектам», – добавил он. По словам собеседника, Украина, в частности, применяла дроны Ан-196 «Лютый», «Морок», FP-1, «Бобер».

    «Одним из задействованных украинской стороной беспилотников был БЛА «Сичень». Это довольно новый аппарат, который впервые был представлен общественности в апреле текущего года», – указал эксперт. Как рассказал Федутинов, «Сичень» выполнен по аналогичной с БЛА «Герань» схеме бесхвостка.

    «В качестве силовой установки используется четырехцилиндровый оппозитный двигатель внутреннего сгорания. По некоторым данным, максимальная взлетная масса беспилотника составляет порядка 140 кг, включая 40-килограммовую боевую часть, вероятно, фугасного или осколочно-фугасного типа. Сообщалось, что аппарат может применяться по целям, удаленным от места старта на дальность до 1400 км», – детализировал он.

    «Аппараты такого плана нередко называют Геране- или Шахедо-подобными. Это обусловлено тем, что в указанных БЛА удалось реализовать удачный баланс между техническими параметрами беспилотника – прежде всего дальностью действия и массой носимой полезной нагрузки – а также стоимостью изделий. Неслучайно, изучение опыта конфликта на Украине привело к появлению разнообразных клонов таких БЛА в различных странах мира», – заключил эксперт.

    Ранее стало известно, что ВСУ в ходе атаки на Московский регион 18 июня применили новый дрон «Сiчень» («Январь»). Как сообщают авторы Telegram-канала «Военный Осведомитель», в налете участвовали как минимум шесть таких аппаратов.

    Впервые беспилотник был представлен в апреле 2026 года. Утверждается, что «Сичень» несет боевую часть массой 40 кг на расстояние до 1400 км с максимальной скоростью полета до 200 км/ч. Как отмечается, внешне дрон напоминает российский беспилотный летательный аппарат «Герань».

    Напомним, в ночь на четверг дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что на подлете к столице было сбито более 190 дронов. 

    Военкор Александр Коц предположил, что «операция» была построена в три такта: разведка, проверка и сам удар. По его мнению, первая волна ударов прошла 16 июня, когда над столицей сбили 90 дронов. 17 июня тактика была повторена, а 18 июня противник совершил атаку по уже разведанному коридору.

    Военные эксперты высоко оценили профессионализм отечественной ПВО. Однако полностью свести ущерб к нулю не удалось: пострадал Московский НПЗ, а также ряд объектов гражданской инфраструктуры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как усилить российскую ПВО и противостоять растущей угрозе.

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