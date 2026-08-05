Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.11 комментариев
Пробуждение вулкана Фуэго заставило власти Гватемалы эвакуировать людей
Власти Гватемалы эвакуируют людей из-за вулкана Фуэго
Опасность схода пирокластических потоков вынудила спасательные службы Гватемалы экстренно вывезти 659 человек из зоны внезапной активности гватемальского исполина.
В зоне риска закрыли несколько автомобильных дорог и отменили занятия в школах, передает РИА «Новости». Исполнительный секретарь Национального координационного управления по предупреждению стихийных бедствий (CONRED) Клаудинне Огальдес подтвердила переход Фуэго в фазу интенсивного извержения.
«Было принято решение провести превентивную эвакуацию жителей населенных пунктов, которые могут пострадать от пирокластических потоков. На данный момент эвакуированы 659 человек из восьми населенных пунктов, и мы продолжаем работу, поскольку может потребоваться эвакуация еще почти десяти населенных пунктов», – заявила Огальдес.
Представитель ведомства Хуан Лауреано добавил, что специалисты ведут круглосуточный мониторинг ситуации. Потоки слабой и умеренной интенсивности уже спускаются по склонам горы, сопровождаясь выбросами пепла и газа. Для эвакуированных граждан открыли временные убежища.
Фуэго считается одним из самых активных вулканов Центральной Америки и располагается в 35 километрах от одноименной столицы государства. Его наиболее разрушительное пробуждение зафиксировали в июне 2018 года, когда пробуждение вулкана привело к гибели более 200 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, извержение вулкана Фуэго в Гватемале фиксировали и в 2021 году. Тогда эвакуировали более 6 тыс. человек, а в результате действий стихии повреждено более 300 домов.