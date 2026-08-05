Пробуждение вулкана Фуэго заставило власти Гватемалы эвакуировать людей

Власти Гватемалы эвакуируют людей из-за вулкана Фуэго

Tекст: Катерина Туманова

В зоне риска закрыли несколько автомобильных дорог и отменили занятия в школах, передает РИА «Новости». Исполнительный секретарь Национального координационного управления по предупреждению стихийных бедствий (CONRED) Клаудинне Огальдес подтвердила переход Фуэго в фазу интенсивного извержения.

«Было принято решение провести превентивную эвакуацию жителей населенных пунктов, которые могут пострадать от пирокластических потоков. На данный момент эвакуированы 659 человек из восьми населенных пунктов, и мы продолжаем работу, поскольку может потребоваться эвакуация еще почти десяти населенных пунктов», – заявила Огальдес.

Представитель ведомства Хуан Лауреано добавил, что специалисты ведут круглосуточный мониторинг ситуации. Потоки слабой и умеренной интенсивности уже спускаются по склонам горы, сопровождаясь выбросами пепла и газа. Для эвакуированных граждан открыли временные убежища.

Фуэго считается одним из самых активных вулканов Центральной Америки и располагается в 35 километрах от одноименной столицы государства. Его наиболее разрушительное пробуждение зафиксировали в июне 2018 года, когда пробуждение вулкана привело к гибели более 200 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, извержение вулкана Фуэго в Гватемале фиксировали и в 2021 году. Тогда эвакуировали более 6 тыс. человек, а в результате действий стихии повреждено более 300 домов.



