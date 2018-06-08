Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 109 человек

В результате начавшегося в воскресенье, 3 июня, извержения вулкана Фуэго в Гватемале погибли 109 человек.

Нынешнее извержения Фуэго стало самым мощным за последние годы. Последствия затронули более 1,7 млн человек, передает Reuters со ссылкой на представителей властей республики.

В связи с гибелью людей в Гватемале был объявлен трехдневный траур.

Ранее сообщалось о 99 погибших.

Высота Фуэго составляет 3,7 километра. Вулкан входит в число самых активных на территории Гватемалы. Он расположен в 40 километрах от столицы страны.