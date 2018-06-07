При извержении вулкана в Гватемале погибли 99 человек

В результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале погибли 99 человек, сообщает национальный институт судебной медицины центральноамериканской страны.

Такие данные приводятся по состоянию на 16.45 по местному времени среды, 6 июня, (01.45 мск четверга, 7 июня), передает РИА «Новости».

Глава национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Гватемалы Серхио Кабаньяс ранее сообщал, что пропавшими без вести числятся 192 человека.

Как сообщил телеканал NBC, американские ВВС эвакуировали шестерых детей, которые получили ранения при извержении вулкана Фуэго. У них ожоги и другие травмы, дети госпитализированы в городе Галвестон штата Техас.