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Удары молний спровоцировали масштабные пожары в нескольких регионах России
Грозовые разряды стали причиной многочисленных возгораний жилых домов и лесных массивов в различных субъектах страны, в результате инцидентов есть пострадавшие.
В последние дни на территории страны зафиксирована серия пожаров, вызванных ударами молний, сообщает издание «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Стихия нанесла ущерб жилым строениям и инфраструктуре, есть информация о пострадавших среди населения.
В Кемеровской области огнем полностью уничтожены два дома в селах Андреевка и Красный Яр. При этом в Андреевке пламя перекинулось на веранду, гараж и автомобиль. В городе Гаврилов-Ям Ярославской области от разряда молнии пострадал дом на две семьи, травмы получил 54-летний мужчина.
Возгорания зафиксированы и в других регионах: в селе Кивать Ульяновской области и в центре Нижнего Новгорода, где загорелась квартира. Жители улицы Минина в Нижнем Новгороде отметили отсутствие молниезащиты в своих домах. Кроме того, пожары произошли в строящемся доме в Казани, в коттедже под Челябинском, где также повреждена линия электропередач.
В Тюмени гроза выбила окно на верхнем этаже жилого здания, в Чите повреждена стена, а в забайкальском селе Смоленка сгорела крыша деревянного дома. В Северо-Байкальском районе Бурятии удар молнии спровоцировал масштабный лесной пожар, ликвидацией которого занимаются экстренные службы и Авиалесоохрана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая академик РАН Владимир Бычков предупредил о начале сезона шаровых молний.
В том же месяце редкое атмосферное явление насквозь пробило стену деревянного дома в Архангельской области.
В прошлом году от удара молнии в Кемеровской области погиб семнадцатилетний юноша.