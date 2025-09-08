Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.0 комментариев
УАЗ объявил о продолжении выпуска легендарной «Буханки»
УАЗ сообщил о планах продолжить выпуск и обновление «Буханки»
Ульяновский автозавод не намерен прекращать производство легковых автомобилей семейства СГР, которые по-прежнему востребованы среди россиян.
В пресс-службе Ульяновского автомобильного завода заявили, что производство модели УАЗ СГР («Буханка») продолжится. Представители завода подчеркнули, что семейство этих автомобилей пользуется устойчивым спросом на российском рынке, передает Газета.Ru.
В компании уточнили, что модель регулярно подвергается обновлениям. Менее года назад УАЗ начал оснащать автомобили СГР обновленным двигателем. В пресс-службе добавили: «Наша классическая модель планомерно обновляется на регулярной основе».
По словам представителей УАЗ, говорить о завершении жизненного цикла «Буханки» преждевременно, поскольку значительная часть клиентов не видит альтернативы этому универсальному автомобилю.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на заводе EISA в Гаване собрали первый тестовый экземпляр внедорожника УАЗ «Патриот» после завершения монтажа сборочной линии.
Компания УАЗ вместе с «Уралом» планируют начать выпуск автомобилей в Эфиопии, сначала наладив сборку, а затем перейдя к производству полного цикла.