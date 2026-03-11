Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.14 комментариев
Жертвами израильских авиаударов в Ливане за три часа стали 19 человек
За последние три часа в результате израильских авиаударов по населенным пунктам на востоке и юге Ливана погибли 19 человек, еще 34 получили ранения, сообщил источник в ливанской службе скорой помощи.
Представитель службы подчеркнул: «В результате ударов израильской авиации сегодня утром погибли семь человек в районе Бекаа, 23 ранены, на юге страны в деревне Шакра двое погибших, в деревне Шхабия семеро погибли и 11 ранены и еще трое погибли в городе Бинжбейль», передает РИА «Новости».
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что израильская авиация нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута в квартале Амрикан.
Ранее Израиль начал масштабные удары по объектам в Иране и Ливане.
В среду сообщалось, атака вооруженных сил еврейского государства на населенный пункт в районе Баальбека привела к гибели десяти граждан и ранению еще пятерых.