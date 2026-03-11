Жертвами израильских авиаударов в Ливане за три часа стали 19 человек

Tекст: Дарья Григоренко

Представитель службы подчеркнул: «В результате ударов израильской авиации сегодня утром погибли семь человек в районе Бекаа, 23 ранены, на юге страны в деревне Шакра двое погибших, в деревне Шхабия семеро погибли и 11 ранены и еще трое погибли в городе Бинжбейль», передает РИА «Новости».

Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что израильская авиация нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута в квартале Амрикан.

Ранее Израиль начал масштабные удары по объектам в Иране и Ливане.

В среду сообщалось, атака вооруженных сил еврейского государства на населенный пункт в районе Баальбека привела к гибели десяти граждан и ранению еще пятерых.