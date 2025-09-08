Испания отозвала посла из Израиля после обвинений Тель-Авива

Tекст: Дарья Григоренко

Альбарес подчеркнул, что возвращение посла связано с «клеветническими обвинениями в адрес Испании» и «неприемлемыми мерами» против Йоланды Диас и Сиры Рего. Израиль ранее ввел персональные санкции против этих представителей испанского правительства, передает РИА «Новости».

Премьер-министр Испании Педро Санчес в понедельник объявил о ряде новых мер в отношении Израиля в ответ на ситуацию в Газе. В частности, планируется закрепить эмбарго на поставки оружия Израилю, которое действует с октября 2023 года. Также Испания запретит заход в свои порты судам, перевозящим топливо для израильских военных, и закроет воздушное пространство для государственных самолетов с военными грузами.

Среди других мер – запрет на въезд в страну лицам, причастным к «геноциду, нарушениям прав человека и военным преступлениям в Газе». Кроме того, консульские услуги для граждан Испании, проживающих в израильских поселениях на освобожденных территориях, будут сведены к минимуму, а импорт продукции из этих поселений запрещен.

Для гуманитарной поддержки Мадрид выделит 10 млн евро Агентству ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA). К 2026 году общий объем гуманитарной помощи для сектора Газа будет увеличен до 150 млн евро.