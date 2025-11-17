Зеленский вооружает ВСУ бумажными самолетиками

Tекст: Евгений Поздняков

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали «историческое» соглашение о военной помощи Украине. Детали документа до сих пор не раскрываются, однако, по данным газеты Le Monde, Украина согласилась закупить у Парижа 100 истребителей Rafale в течение десяти лет. Отмечается, что часть машин может поступить ВСУ напрямую из запасов Пятой республики.

Французский телеканал LCI подсчитал, что для реализации столь крупной сделки правительству Макрона может понадобиться около 15 млрд евро. Тем не менее в условиях дефицита бюджета добиться одобрения на выделение таких средств парламентом будет сложно. Кроме того, производственные мощности страны позволяют создавать лишь три истребителя в год.

Однако, несмотря на очевидные трудности покупки 100 Rafale, Париж и Киев, кажется, смотрят на будущее военное сотрудничество с оптимизмом. По данным Reuters, помимо самолетов, Франция (неслучайно занявшая второе место в рейтинге недружественных правительств газеты ВЗГЛЯД) также готовится продать Украине восемь систем ПВО SAMP/T Mamba, которые, как заявляет Зеленский, значительно усилят защищенность от российских ударов.

Примечательно, что месяцем ранее Киев подписал схожий документ со Стокгольмом: Украина подтвердила намерения приобрести у Швеции (занявшей в том же рейтинге пятое место) 100 истребителей Gripen E. Еще тогда эксперты сомневались в возможностях королевства произвести такое количество техники. По их оценке, дело вовсе не в деньгах, а в отсутствии у страны достаточных производственных мощностей.

Отметим, что очередное «перевооружение» Украины происходит на фоне крупного внутриполитического скандала. Недавно Национальное антикоррупционное бюро страны сообщило, что ближайший соратник Зеленского, предприниматель Тимур Миндич, организовал преступную схему в «Энергоатоме», получая принудительные откаты в размере 10-15% от суммы контрактов под угрозой блокировки платежей.

Обыски в его квартире должны были состояться 10 ноября, однако бизнесмен покинул страну за несколько часов до начала следственных мероприятий. По делу также обвиняются бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов, а также сотрудники бэк-офиса по отмыванию средств Леся Устименко и Людмила Зорина.

«Итоги встречи Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона оценены ими же на языке дипломатии. Стороны подписали декларацию, то есть документ, говорящий о намерении двух государств. Таким образом, Париж и Киев как бы указали вектор, в каком ключе им бы хотелось видеть развитие сотрудничества», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

«Но желание никого ни к чему не обязывает. Если бы Франция была готова предоставить Украине 100 истребителей Rafale, стороны бы подписали совершенно иные бумаги: контракт или договор, то есть документы, которые предусматривают указание точных сроков и описывают ответственность сторон за нарушение принятых положений», – добавляет он.

«Соответственно, мы имеем дело с действием скорее политическим, чем военным. Макрон пытается поддержать свой образ главного "ястреба" Европы, с помощью которого в будущем, быть может, Франции удастся получить некоторые дивиденды и более ярко обосновать претензии на лидерство в ЕС», – уточняет собеседник.

«Зеленский же пытается выпутаться из коррупционного скандала, который рискует значительно ослабить его позиции на Украине. Для этого и ездит из одной страны в другую, пытается показать обществу, что он все еще рукопожатный на уровне западных лидеров. И возвращается на Родину не с пустыми руками, а с обещаниями о новых истребителях. То, что

эти самолеты так и останутся бумажными,

никого не волнует. Главное – умело пустить пыль в глаза. Произвести сто Rafale за десять лет для Украины Франция не сможет ни при каких обстоятельствах. Это наполеоновские планы, как и недавние заверения Швеции о создании для Киева 100 единиц Gripen», – продолжает он.

«Но даже если представить, что Париж и Стокгольм способны "слепить" 200 самолетов, разве не столкнется Украина с проблемой оплаты услуг своих союзников? Где страна возьмет такие объемы средств? Кроме того, если речь идет о реальных сделках, вполне вероятно, что в будущем на Владимира Зеленского обидятся США за отказ даже рассмотреть возможность покупки F-16», – акцентирует Козюлин.

По мнению политолога Ивана Лизана, произошедшее можно назвать «встречей двух политических трупов». «И Макрон, и Зеленский испытывают колоссальные проблемы у себя дома. Первый развалил и без того хрупкую систему управления Францией, доведя общество до предела и начав нескончаемую "пересменку" правительств», – поясняет он.

«Второй увяз в коррупционном скандале, из-за которого Киев рискует окончательно и бесповоротно испортить хлипкие контакты с Вашингтоном. Скандал вынуждает Зеленского активно действовать, ведь для него самая большая боль – это ощущать критику и неприязнь со стороны аудитории», – добавляет собеседник.

«В ход идут примитивные пиар-акции,

например, посещение той части фронта, где нет активных боевых действий, или публикация фотографий с детьми. Главное – это отчетность в социальных сетях. Декларация с Макроном о Rafale – логичное продолжение линии, занятой украинской властью. Эти самолеты до Украины никогда не долетят», – уточняет эксперт.

«Кроме того, большой вопрос: а где же размещать 100 истребителей? Россия дотянется до любого аэродрома. Кроме того, мало эти машины купить – их еще нужно обслуживать, ремонтировать и проводить регулярные осмотры. У кого-то из них хватит денег на все необходимые процедуры? Не думаю», – говорит он.

«Еще более комичной ситуацию делает тот факт, что единственным поставщиком капитала на Украину сегодня является Евросоюз, у которого, однако, уже ощущается финансовая усталость от затянувшейся помощи. Если представить, что Киев и Париж все же намерены довести сделку до конца, то Франция будет строить самолеты на собственные же деньги», – заключил Лизан.