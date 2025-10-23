  • Новость часаЕС одобрил новые санкции против российской энергетики
    23 октября 2025, 08:50 • В мире

    Украина и Швеция заключили неподъемную сделку по истребителям

    @ SANDOR UJVARI/EPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Поиски вооружений для ВСУ привели Владимира Зеленского к неожиданному соглашению: Украина договорилась со Швецией о намерениях приобрести у страны 150 истребителей Gripen E. Как отмечают эксперты, данные самолеты хоть и отличаются хорошим качеством, но не являются в полной мере современными. Кроме того, учитывая слабость ВПК королевства, создание столь большого числа машин станет трудной задачей. А вопрос финансования сделки – и вовсе загадка.

    Владимир Зеленский подписал соглашение о намерениях Украины приобрести не менее 100 истребителей Gripen E у Швеции. По его словам, данные самолеты являются «сильной авиационной платформой», которая позволит ВСУ выполнять большой спектр боевых задач. Отмечается, что первые машины планируется передать Киеву уже в следующем году.

    В свою очередь премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон пояснил, что соглашение призвано обеспечить долгосрочное сотрудничество между двумя государствами. Он также добавил, что партнерство в сфере поставок боевой авиации может продлиться в течение 15 лет, а итоговая сделка может подразумевать продажу 100-150 единиц истребителей.

    «В настоящий момент мы также рассматриваем, как именно будет финансироваться работа», – написал Кристерссон в соцсети Х (ранее Twitter, запрещен в России). При этом в Стокгольме заявили, что первая партия вооружений сможет быть направлена Украине лишь через три года.

    Напомним, Gripen E (также известные как JAS-39E/F Gripen NG) являются усовершенствованной версией многоцелевого истребителя четвертого поколения Saab JAS-39 Gripen. Данная серия включает в себя одноместный вариант (Е) и двухместный (F).

    Технические характеристики самолета способны выполнять разные задачи в воздухе, на земле и на море – от перехвата целей до нанесения высокоточного удара, сообщается в авиационной энциклопедии «Уголок неба». Максимальная скорость истребителя равняется 2200 км/ч. Машина оснащена одной 27-мм пушкой Mauser BK27, а ее грузоподъемность составляет около 6 тыс. кг.

    «Gripen представляют собой хорошие, но все же устаревшие истребители. Данная модель фактически является переходной от четвертого поколения к пятому. Шведы пытаются его модернизировать, но, в силу ограниченных возможностей ВПК, больших успехов Стокгольму добиться не удается», – сказал генерал-майор авиации Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ.

    «Поэтому и в быстрое производство 150 единиц Gripen для Украины верится с трудом. Скорее всего, для создания такого большого числа истребителей Швеции потребуется минимум пять лет. Важно понимать, что пока стороны заключили лишь соглашение о намерениях осуществить подобную закупку. Соответственно, реальные действия в этом направлении можно будет принять в лучшем случае через год», – добавил он.

    «Первый десяток машин, вероятно, Киеву отдадут из тех запасов, что уже сформированы в Швеции. Но ближайший теоретический срок этой передачи – сентябрь-октябрь 2026-го. И лишь за этим можно будет разворачивать полноценное производство новых самолетов. Но в силу относительно слабого ВПК за один год страна сможет подготовить для ВСУ лишь несколько истребителей», – продолжает эксперт.

    «То есть речь о 150 Gripen – это попытка выдать желаемое за действительное. Эта модель никогда не была массовой. Фактически ее основной потребитель – сама Швеция. Кроме нее, самолет используют несколько других стран. Большой вопрос, а сможет ли Стокгольм наладить потоковое производство машины», – акцентирует собеседник.

    «Сделка, скорее всего, обойдется Киеву очень дорого.

    Речь будет о колоссальной цифре, ведь Швеция, вероятно, попытается включить в цену и расходы на раскручивание маховика авиационной промышленности. Не станет же королевство играть в минус себе же ради относительно небольших дивидендов», – уточняет он.

    «Еще одна проблема, с которой предстоит столкнуться ВСУ – это интеграция Gripen в собственный авиапарк. У Украины имеются F-16, Rafale, советские модели. Это настоящая сборная солянка, управлять которой крайне сложно. Большой вопрос встает в сфере обслуживания: каждая машина требует своих частот, деталей», – рассуждает эксперт.

    «То есть Киеву предстоит решить неимоверно сложную инфраструктурную задачку. Кроме того, немало времени отнимет и процесс переподготовки пилотов. Обучение на новых машинах займет минимум три месяца. И то за этот период люди получат лишь базовую подготовку. Боевых вылетов у них не будет», – говорит собеседник.

    «А большая часть знаний и умений у специалиста приобретается непосредственно при работе в поле.

    То есть даже после самых лучших курсов в Стокгольме Украина получит лишь крайне "сырого" летчика. В общем, затея кажется очень и очень сомнительной. Слишком много проблем предстоит решить двум странам для того, чтобы эти 150 истребителей поднялись в небо», – уточняет Попов.

    На сложность реализации заявленных Киевом планов указывает и Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД. По его оценке, производство Швецией Gripen долгие годы решало преимущественно репутационные задачи. «Для любого государства важно демонстрировать, что оно способно производить качественную военную технику», – пояснил он.

    «Но все же внешних контрактов по закупке данных истребителей у Стокгольма всегда было маловато. Соответственно, королевство рисковало остаться без национального самолета, поскольку его создание постепенно становилось нерентабельным. В этом смысле интерес со стороны Украины стал настоящим подарком для Швеции», – акцентирует собеседник.

    «Фактически королевство получает регулярный приток капитала в свой ВПК.

    Поскольку точных сроков о предоставлении ВСУ всех 150 самолетов не было озвучено, рискну предположить, что Стокгольм заинтересован в растягивании этой сделки для ежегодного поступления средств. Само же производство столь большого числа техники непременно растянется на долгие годы», – продолжает эксперт.

    «С другой стороны, инициатива выглядит как своеобразное отчаяние Украины. Gripen – не те истребители, за которыми выстраиваются очереди. Это неплохая модель, которая, впрочем, никогда не поднималась на вершины популярности среди летчиков. Вероятно, Киеву намекнули, что других, более совершенных, вооружений ждать не стоит», – заключил Козюлин.

