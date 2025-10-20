Неудачу Зеленского с «Томагавками» объяснили «завышенными ожиданиями»

Tекст: Вера Басилая

Зеленский рассчитывал использовать улучшившиеся отношения с президентом США Дональдом Трампом для получения американских крылатых ракет Tomahawk, которые Киев считает способными изменить ход конфликта с Россией. Однако встреча в Белом доме прошла безрезультатно: Трамп охарактеризовал ее как «корректную», но никаких конкретных решений принято не было, пишет Politico.

Причиной провала переговоров стала спешка украинской стороны и несвоевременность визита, отмечает издание. Один из республиканских советников по внешней политике заявил: «Это была не плохая встреча, просто жертва плохого тайминга и завышенных ожиданий».

Он добавил, что после долгого разговора Трампа с Владимиром Путиным накануне Зеленский должен был скорректировать свои приоритеты и отказаться от давления по вопросу Tomahawk.

Трамп сообщил журналистам, что обсуждал с Путиным возможность передачи Украине тысяч ракет Tomahawk, однако российский президент негативно отреагировал на такую перспективу. После разговора лидеры договорились встретиться на новом саммите в Будапеште.

Несмотря на обеспокоенность Киева эскалацией ударов по инфраструктуре, американская сторона не готова идти на передачу Украине Tomahawk из-за опасений втягивания США в конфликт, а также беспокойства Пентагона относительно собственных запасов вооружений.

Кроме того, Украина упустила шанс сосредоточиться на других важных вопросах – обеспечении ракетами для истребителей F-16 и комплексов Patriot, а также согласовании финансирования закупок сжиженного газа и оборудования для энергетики. Переговоры по кредитным условиям с Экспортно-импортным банком США также зашли в тупик, пишет Politico.

Республиканские советники констатировали, что ни по одному из ключевых направлений – оборонному и энергетическому – договоренности на встрече Зеленского с Трампом достигнуты не были.

Причиной называют не только ошибочный акцент на Tomahawk, но и неудачный выбор момента для визита, когда внимание администрации США было сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке и внутренних бюджетных спорах.

Ранее Дональд Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

Владимир Зеленский рассматривает возможность обсудить поддержку Украины с европейскими лидерами в Брюсселе после неудачных переговоров с Трампом.