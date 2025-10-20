Politico: Зеленский захотел встретиться с лидерами ЕС после визита в США

Politico: Зеленский решил заручиться поддержкой ЕС после провала в Вашингтоне

Tекст: Вера Басилая

Издание Politico пишет, что Владимир Зеленский может принять участие во встрече на высоком уровне с лидерами Евросоюза в Брюсселе после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

По данным источников издания, Зеленский будет пытаться заручиться поддержкой у европейских партнеров после разочарования от встречи с Трампом в Вашингтоне.

Ожидается, что встреча может пройти уже в ближайший четверг, 23 октября, в рамках очередного саммита ЕС. После того как визит Зеленского в США завершился без ожидаемых результатов, лидеры стран Евросоюза поспешили публично выразить поддержку Киеву в соцсетях и заявлениях.

Однако, как отмечает Politico, эта поддержка будет выражаться, главным образом, в «теплых словах» и обсуждении возможности использования российских активов, а не в виде новых вооружений или гарантий поддержки территориальных претензий Киева. Более того, в заявлениях европейских лидеров не прозвучало возражений против возможного отказа Киева от претензий на спорные территории.

Один из европейских дипломатов признал, что у ЕС нет иного выбора, кроме как поддержать те условия мирного урегулирования, которые будут согласованы с США. В то же время, в Европе растет тревога в преддверии возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

Ранее CNN сообщал, что во время встречи с Зеленским в Белом доме Дональд Трамп прямо заявил, что Украина не получит дальнобойные ракеты, а портал Axios уточнял, что США, по словам Трампа, не планируют поставлять ракеты Tomahawk Украине «по крайней мере, сейчас».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Владимира Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось.

Президент США Дональд Трамп призвал Зеленского принять условия Путина.

Зеленский после встречи с Трампом призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский после переговоров с Трампом отчитался перед евроспонсорами о результатах встречи.