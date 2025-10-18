Мерц сообщил о недовольстве Зеленского визитом в США

Мерц: Зеленский остался недоволен итогами визита в США

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, «визит прошел не так, как хотел Зеленский». Мерц подчеркнул, что намерен продолжать поддерживать оказание европейской помощи Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на N-tv.

Ранее украинские СМИ сообщили, что публичные заявления, прозвучавшие после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, говорят о том, что глава киевского режима не смог достичь своих целей в ходе визита в Вашингтон.

В субботу в ходе переговоров в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Украина стремится к эскалации конфликта с Россией.