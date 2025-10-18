Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.11 комментариев
Мерц сообщил о недовольстве Зеленского визитом в США
Мерц: Зеленский остался недоволен итогами визита в США
Визит Владимира Зеленского в США не оправдал его ожиданий, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в беседе с главой украинского режима.
По его словам, «визит прошел не так, как хотел Зеленский». Мерц подчеркнул, что намерен продолжать поддерживать оказание европейской помощи Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на N-tv.
Ранее украинские СМИ сообщили, что публичные заявления, прозвучавшие после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, говорят о том, что глава киевского режима не смог достичь своих целей в ходе визита в Вашингтон.
В субботу в ходе переговоров в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Украина стремится к эскалации конфликта с Россией.