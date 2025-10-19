Зеленский потребовал решительных шагов против России от США, Европы и Запада

Tекст: Вера Басилая

Украина не намерена делать уступки России, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает Lenta.ru.

«Нужны решительные шаги от США, Европы, стран G20, G7», – заявил глава киевского режима. Зеленский добавил, что Киев рассчитывает на поддержку своей позиции со стороны западных государств.

В ходе заявления украинский лидер вновь обвинил Россию в затягивании конфликта и стремлении достичь мира исключительно «с позиции силы». Он отметил, что Украина не будет ничего дарить России, и призвал международное сообщество к более активной поддержке.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом признал, что Вашингтон оказывает на Киев большее давление по урегулированию конфликта, чем на Москву.

The Washington Post отметила, что Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом якобы потребовал полного контроля над ДНР.

Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал стороны конфликта на Украине прекратить боевые действия и остановить войска на нынешней линии соприкосновения.

Политолог Тимофей Бордачев подчеркнул, что территориальные идеи США по урегулированию украинского кризиса нежизнеспособны.