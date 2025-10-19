WSJ: США усилили давление на Киев перед саммитом в Будапеште

Tекст: Вера Басилая

В администрации США признали, что Белый дом оказывает большее давление на Киев, чем на Москву в вопросе урегулирования конфликта на Украине. В публикации отмечается, что президент США Дональд Трамп не намерен усиливать давление на президента России Владимира Путина, сообщает Wall Street Journal.

По словам бывшего помощника госсекретаря США по делам Европы Дэниела Фрида, Вашингтон не использует имеющиеся инструменты для усиления давления на Москву ни в экономической, ни в военной сферах.

Wall Street Journal также информирует, что перед встречей президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште США планируют провести больше предварительных совещаний с российской стороной на низком уровне, чем это было до предыдущего саммита на Аляске. Американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио, что, по данным издания, положительно восприняли представители Украины и Европы.

Перед встречей Трампа и Зеленского состоялся один из самых продолжительных телефонных разговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером с начала 2025 года. Стороны обсуждали ситуацию на Украине, а по итогам беседы Трамп заявил о намерении провести личную встречу с Путиным в Будапеште.

На ваш взгляд Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште? Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

The Washington Post сообщила, что Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом якобы потребовал полного контроля над ДНР.

Президент США Дональд Трамп после беседы с Путиным заявил Владимиру Зеленскому, что Tomahawk нужны самим США.

Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.