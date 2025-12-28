Лавров предупредил о сокрушительном ответе России на возможное нападение Европы

Tекст: Дарья Григоренко

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью по итогам 2025 года заявил: «Для непонятливых политиков в Европе, которым, надеюсь, покажут это интервью, повторю в очередной раз: опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно», передает ТАСС.

Лавров также сделал акцент на том, что «если кто-то вздумает напасть на Россию, ответ будет сокрушительным». Министр напомнил, что «об этом неоднократно публично говорил президент России Владимир Путин».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков собщил, что противники России не смогут добиться победы над ней в случае открытого конфликта.

Как писала газета ВЗГЯЛД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке России к нападению на НАТО полнейшей глупостью. Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.

Эксперты ранее отмечали, что Европа пока не располагает необходимыми ресурсами и единым планом для возможного ведения войны с Россией.