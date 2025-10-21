«Томагавки» сделаны из нефти

Нежелание Трампа поставлять Киеву «Томагавки» не отменяет намерения США продолжать вытеснять российские углеводороды с мировых рынков в надежде высвободить дополнительные ниши для сбыта американских нефти и газа. Просто сейчас цена эскалации показалась Трампу слишком высокой, и он предпочел действовать другими методами.

Российская нефть становится квинтэссенцией всей внешнеэкономической политики Трампа. Это легко проследить по череде его последних заявлений, которые выстраиваются в четкую логическую цепочку. Повод для новых драконовских пошлин на Китай? Покупка российской нефти. Моди пообещал Трампу не покупать российскую нефть? Но официальный Дели говорит лишь о диверсификации поставок. Французский спецназ гоняется за танкерами «теневого флота», но семь стран ЕС не только не сократили, но и нарастили закупки российского сырья в текущем году.

Создается впечатление, что Трамп по кругу обегает всех ключевых покупателей российской нефти в мире, размахивая то пряником в виде энергетического партнерства, то кнутом в виде драконовских пошлин. Но те, усердно демонстрируя свое понимание озабоченности американского президента, кивая в такт его словам и обещая подумать, продолжают закупать российское сырье. Китай прямо заявляет о готовности ввести ответные меры, если США попытаются ограничить его законную торговлю. Индия туманно рассуждает о диверсификации источников энергии, что на дипломатическом языке означает «будем покупать у всех, включая Россию». Европа и вовсе демонстрирует поразительное лицемерие, когда Франция увеличивает закупки российских энергоносителей на 40%, а Нидерланды – на 72%, параллельно рассуждая о необходимости давления на Москву.

Проблема Трампа в том, что время играет против него. Штаты активно наращивают добычу сланцевой нефти, несмотря на продолжающееся снижение цен. Но этот рост обманчив. Он почти целиком обеспечен единственным бассейном Permian, в то время как вся остальная сланцевая добыча США до сих пор не достигла показателей 2020 года. Американская нефтянка держится на одной ноге, и эта нога начинает подгибаться.

Трамп вынужденно принял новую игру ОПЕК+, которая последовательно увеличивает квоты на добычу сырья, оказывая давление на цены. Картель не ведет целенаправленной войны против американского сланца, но объективно создает для него невыносимые условия. Если для Саудовской Аравии и России цены вблизи 60 долларов за баррель некомфортны, но приемлемы, то для американских сланцевиков эти цены сродни пребыванию альпиниста в «зоне смерти» выше семи тысяч метров. Можно продолжать идти, но задержка в пути фатальна.

Уровень безубыточности для сланцевых компаний находится около 67 долларов за баррель. При текущих 60-65 долларах многие работают в убыток или на грани рентабельности. Число буровых бригад снизилось до минимума за четыре года. Капитальные затраты компаний за два квартала уменьшились на 1,8 млрд долларов. Волна слияний и поглощений, сумма которых в 2024 году превысила 200 млрд долларов, красноречиво свидетельствует о консолидации отрасли перед лицом угрозы. Крупные поглощают мелких, чтобы легче пережить ценовой шторм.

Задача США – застолбить за собой рынки сбыта нефти в Европе и Азии до того, как собственная добыча начнет сжиматься под давлением экономики. Об этом ранее прямо заявлял министр энергетики США Крис Райт, говоря о намерении заменить Россию как главного поставщика энергетического сырья в Азию. Добиться этого можно единственным, но экстремальным способом: вытеснив Россию со всех рынков. Но здесь харизма и напор Трампа сталкивается с железной логикой глобальной экономики.

Очевидным образом напряжение на американском энергорынке растет. Добывать нефть в убыток долго не получится, какие бы лозунги про «бури, детка, бури» ни провозглашались. Капитаны энергетического бизнеса следуют курсом президента, но ждут от Трампа конкретики: высвобожденных ниш для поставок сырья на годы вперед. И чем дольше Трамп не может им этого дать, тем сильнее давление на самого американского президента со стороны спонсоров, вложившихся в его кампанию в надежде на энергетическое доминирование.

Именно здесь кроется разгадка резкой смены риторики после встречи в Анкоридже. Обсуждение поставок Украине ракет «Томагавк» – не про проснувшееся желание помочь Киеву и смену презрения на уважение по отношению к клоуну в гриме президента. А про прощупывание возможной рискованной игры с ударами по российской энергетике и физического отключения целой страны от экспорта. «Куда будете бить?» – этот вопрос Трамп адресовал Зеленскому еще до приезда того в Белый дом, и за этим вопросами стоит расчет бизнесмена, а не эмоции политика.

Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский, мечтающий о символических победах для внутренней аудитории. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции. «Томагавки» могли бы решить задачу, с которой не справились пошлины, угрозы и дипломатическое давление.

Но, во-первых, «Томагавков» мало, и, убедившись в том, что даже их поставка не сможет разрушить энергетический потенциал России, Трамп решил отступить. А во-вторых, Зеленский слишком ненадежен и неуправляем: играть в опасную игру на грани ядерной эскалации на территории клоуна нельзя. Такая игра может быстро выйти из-под контроля.

Сейчас историю с «Томагавками» назад откатили. Хотелось бы, чтобы надолго или навсегда, если за этим последует мир на условиях России. Если нет, то переменчивый Трамп вполне может вернуть поставки дальнобойного оружия на стол переговоров.