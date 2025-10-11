Трамп разорвал «тарифное перемирие» с Китаем

Tекст: Андрей Резчиков

Президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести с 1 ноября «или раньше» стопроцентные пошлины на товары из Китая в дополнение к уже действующим 30-процентным. Эта мера также касается экспортного контроля критически важного программного обеспечения американского производства.

Теперь, по всей видимости, под угрозой срыва запланированная на конец октября в Южной Корее в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанское экономического сотрудничества (АТЭС) встреча президента США с председателем КНР Си Цзиньпином. В беседе с журналистами в Белом доме Трамп сообщил, что не знает, «состоится ли она». «Я все равно буду там, поэтому предполагаю, что состоится», – добавил президент США.

Трамп предположил, что, возможно, есть время смягчить угрозу введения новых пошлин. «Нам придется посмотреть, что из этого выйдет», – добавил он.

Эти заявления последовали через несколько часов после критики Трампом новых китайских правил, требующие от компаний получения специального разрешения на экспорт продукции, содержащей редкоземельные элементы из КНР, даже если она произведена за пределами страны. В Китае добывается 70% всех редкоземельных металлов в мире. Из этого сырья производится 93% постоянных магнитов, которые имеют решающее значение для высокотехнологичной продукции и военной промышленности.

Усиление противоборствующей риторики между США и Китаем вызвало шок на финансовых рынках, ударив по акциям, нефти и криптовалютам, одновременно подстегнув стремление к золоту.

В пятницу индекс Dow Jones упал на 878 пунктов, или на 1,9%. Индекс S&P 500 снизился на 2,7%, а Nasdaq – на 3,5%. Согласно данным Coinglass, менее чем за час трейдеры ликвидировали позиции на сумму более 7 млрд долларов, при этом биткоин изначально подешевел более чем на 12%. Более мелкие и менее ликвидные токены, включая XRP, DOGE и ADA от Cardano, за последние 24 часа подешевели соответственно на 19%, 27% и 25%.

Во многом повторилась ситуация весны этого года, когда после угроз Трампа пошлины на китайские товары взлетели на ошеломляющие 145%. Только ближе к лету стороны пришли к компромиссу – Китай снизил пошлины на американский экспорт со 125% до 10%, а США – со 145% до 30%.

Как отмечают эксперты, в торговых отношениях между двумя странами есть много острых вопросов, включая ограничения США на импорт Китаем современных компьютерных чипов, продажу выращенных в Америке соевых бобов и серию взаимных портовых сборов, взимаемых обеими странами с этой недели.

«Американские и независимые экономисты говорят о том, что в решении Трампа нет экономической подоплеки – это убийственные пошлины как для китайской, так и для американской индустрии, если они в конечном итоге будут имплементированы», – отметил политолог-американист Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук.

По его словам, американцы поняли, что вырастили «серьезного экономического конкурента, который уже сейчас перехватывает инициативу практически во всех областях». «Помимо прочего это независимая политика Китая и энергичное армейское строительство опережающими темпами. Особенно болезненно американцы восприняли новость о том, что количественно китайский флот превосходит американский», – пояснил политолог.

При этом собеседник напомнил, что угрозы Трампа ранее неоднократно заканчивались словесной риторикой и «переход от слов к делу у президента США занимает долгий период».

«Причины подобных демаршей и заявлений – политические. Сейчас ширится противостояние между США и КНР. Американцы предпринимают решительные политические шаги против Китая. Ситуация внутри США накалена настолько, что проблемы в той или иной степени надо выносить за внешнеполитический периметр. Заявления в адрес Индии, которая покупает российскую нефть, о «Томагавках» для Украины – все это лежит в русле риторики против БРИКС и Китая. Возможно, это очередной пшик и скоро, отвечая на вопрос о введении пошлин, Трамп назовет свои слова сарказмом», – добавил Ордуханян.

Если анонсированные Трампом пошлины будут в итоге введены, это приведет к инфляции внутри США. «Поднятие тарифов скажется на стоимости огромного спектра товаров, которые дешево приобретались американцами», – подчеркнул эксперт.

В ответ Китай наверняка начнет вводить ответные санкции, в частности, на сельхозпродукцию.

«В США сложно складывается ситуация с экспортом сои. Американские фермеры не могут дождаться обещанных дотаций, потому что правительство закрыто из-за шатдауна. Так что произойдет цепная реакция. Я не думаю, что Трамп понимает, куда это его выведет в конечном итоге. Введение тарифов на китайские товары вряд ли поможет американским фермерам сбывать свою сою в КНР», – полагает американист.

Ордуханян не исключил, что Китай найдет новых поставщиков сельхозпродукции, в том числе в России. «Россия может если не заменить, то в очень большой степени компенсировать поставки сои. Так что Трамп проводит недальновидную политику.

Тарифная война с Китаем прежде всего ударит по американцам и по розничным ценам внутри США, а этого Трамп допустить не может, особенно в преддверии промежуточных выборов 2026 года»,

– считает эксперт.

Однако Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, полгает, что американская администрация всерьез намерена вести тарифную войну с Китаем. Заявление Трампа может положить конец «тарифному перемирию», которое привело к снижению налоговых ставок в обеих странах.

«Это не политика, а экономическая материя. Если тарифы работают в современных условиях, это будет использовано. Здесь задействована вся аналитическая мощь министерств торговли и финансов США, всяких советов по торговым отношениям и так далее. В данном случае трезвые расчеты доминируют над политическими «хотелками», – считает Васильев.

По его словам, в окружении президента США все меньше говорят о том, что введение пошлин – это выстрел в ногу самим себе и замедление темпов экономического развития Соединенных Штатов.

После начала тарифной войны Мексика вытеснила Китай с позиции основного источника иностранных товаров, поставляемых в Соединенные Штаты. Но Америка по-прежнему зависит от Китая, поскольку объемы поставок товаров в США составляют сотни миллиардов долларов. При этом Китай является одним из крупнейших экспортных рынков для Америки. Электроника, одежда и мебель входят в число основных товаров, которые Соединенные Штаты получают из Китая.

«В Америке больше нет страхов относительно того, что тарифы быстро загонят экономику в рецессию. Появилось немало оценок, что таможенные пошлины могут достигнуть поставленных целей – исправить внешний торговый баланс в пользу США. Во втором квартале американская экономика продемонстрировала рост, который, согласно прогнозам, продолжится. Темпы в 2-3% по нынешним временам очень высокие», – пояснил эксперт.

После введения тарифов усилилась инвестиционная составляющая, а торговый дефицит стал уменьшаться, федеральная казна уже получила дополнительные сотни миллиардов долларов.

«Проблема сдерживания Китая приводит к необходимости увеличивать оборонные расходы. Только что принятый военный бюджет на 2026 финансовый год (начался 1 октября) составил 925 млрд долларов... Но военная конфронтация с Китаем в нынешних условиях – вещь бесперспективная, поэтому США решили измотать КНР в тарифной войне... Трамп, который по образованию экономист, хочет постепенно заменить военную компоненту на более привычную экономическую. И сегодня это начинает срабатывать», – рассуждает американист.

Васильев подчеркивает, что,

заставляя Китай играть по своим правилам, США таким образом оказывают давление и на Россию, чтобы добиться урегулирования на Украине «на американских условиях».

«Как получится в итоге, сказать сложно, но эта система расчетов американской администрации на тарифы будет возникать в той или иной форме. На сегодня она выходит на первый план», – пояснил собеседник.

По мнению эксперта, после диалога Трампа с Канадой, Мексикой, Венесуэлой, Евросоюзом и Россией у президента США создалось обманчивое впечатление, что «мир прогибается» под ним. «Именно поэтому Трамп готов идти на такие условия и рассчитывает встроить Китай в американскую политику, вынудить играть Пекин по правилам США. Ведь уже пошли разговоры о том, что Китай готов не покупать много нефти у России... Вот тут вступает в силу логика сделок», – добавил американист.