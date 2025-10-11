Трамп объявил о 100-процентных пошлинах на товары из КНР с ноября

Tекст: Ирма Каплан

«Начиная с 1 ноября 2025 года (или раньше, в зависимости от любых дальнейших действий или изменений, предпринятых Китаем), Соединенные Штаты Америки установят 100-процентный тариф для Китая, сверх любого тарифа, который они платят в настоящее время», – написал он в Truth Social.

По данным CBS Nesw, решение Трампа вызвано новыми мерами экспортного контроля Китая, что ознаменовало собой значительную эскалацию торговой войны между США и КНР.

Заявление Трампа последовало через несколько часов после того, как он пригрозил повышением пошлин для Китая. Он указал на новые китайские правила, которые требуют от компаний получения специального разрешения на экспорт продукции, содержащей даже следовые количества редкоземельных элементов из Китая, даже если она произведена за пределами страны.

Китай добывает и перерабатывает большую часть редкоземельных металлов в мире, которые являются важнейшими минералами, используемыми для производства таких продуктов, как полупроводники, аккумуляторы для электромобилей, реактивные двигатели и оборонное оружие.

«Невозможно поверить, что Китай мог пойти на такие действия, но они это сделали, а остальное уже история», – написал Трамп в пятничном послании, анонсируя новые пошлины и назвав меры экспортного контроля Китая «чрезвычайно агрессивными» и «моральным позором».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп в начале сентября заявлял, что в течение одной-двух недель рассчитывает понять, насколько у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

FT писала, что встреча Трампа с Си на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 31 октября в Южной Корее, может не состояться из-за разногласий.

Власти Китая включили 14 западных оборонных предприятий в черный список, запретив любые сделки и сотрудничество с ними на территории страны, сообщило Министерство коммерции КНР.