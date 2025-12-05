Песков заявил о продолжении СВО при невозможности мирного решения конфликта

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия продолжит специальную военную операцию, если урегулирование ситуации с Киевом мирными способами окажется невозможным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с RT, передает ТАСС. Песков подчеркнул: «Специальная военная операция продолжится».

Он отметил, что у российских войск «очень хорошая динамика» на данный момент. Представитель Кремля выразил уверенность, что если не удастся добиться целей мирным путем, Россия будет выполнять все необходимые меры для защиты собственных интересов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция вызвана необходимостью защиты людей в Донбассе и национальных интересов России после восьми лет безуспешных попыток решить вопросы с Украиной мирным путем.

Президент России подчеркнул, что Донбасс и Новороссию освободят при любом развитии событий.

Владимир Путин также отметил, что решение конфликта требует значительных усилий и напомнил о результатах референдума в ДНР и ЛНР, где жители поддержали выход из состава Украины.