Путин возложил венок к мемориалу Ганди в Нью-Дели

Путин почтил память Ганди в комплексе «Радж Гхат» в Индии

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди в комплексе «Радж Гхат» в Индии, передает ТАСС. Путин посетил место кремации Ганди вместе с сопровождающими журналистами. По местной традиции, все участники церемонии разулись.

Мемориал расположен на берегу реки Джамны, в его центре находится черный мраморный помост с последними словами Ганди – «Хэ Рам» («О, Боже!»), сказанными перед смертью в 1948 году.

В саду комплекса посажены деревья лидерами разных стран, включая дерево, высаженное Путиным еще в 2000 году. Напротив самого мемориала расположен музей Ганди и бронзовая скульптура, выполненная советским скульптором Дмитрием Рябичевым.

Владимир Путин начал рабочий визит в Индию вечером 4 декабря встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

Нарендра Моди встретил Владимира Путина лично на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели. Владимир Путин передвигается по Нью-Дели на лимузине Aurus Senat.

Перед президентским дворцом Индии прошла церемония официальной встречи Путина.

Встреча тет-а-тет Владимира Путина и Нарендры Моди завершилась спустя более двух с половиной часов личного диалога.