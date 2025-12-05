Моди подарил Путину «Бхагавадгиту» на русском языке

Tекст: Антон Антонов

«Вручил копию «Бхагавадгиты» на русском языке президенту Путину», – сообщил Моди в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). Моди подчеркнул, что эти тексты служат вдохновением для миллионов людей по всему миру.

«Бхагавадгита» (часть шестой книги «Махабхараты») – один из важнейших текстов индуистской философии, представляющий собой беседу между Кришной и Арджуной. Диалог происходит накануне сражения между кланами Пандавов и Кауравов и посвящен вопросам долга, чести и предназначения человека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в интервью индийским СМИ ответил на вопрос о бессмертии. Он заявил, что понятие бессмертия недостижимо для человека и только Бог вечен. Глава государства также выразил уверенность в перспективах увеличения средней продолжительности жизни людей.