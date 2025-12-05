Finratings: Ряд крупных банков Казахстана временно ограничил выдачу долларов

Tекст: Антон Антонов

По данным Finratings.kz, в Казахстане возник локальный дефицит наличных долларов. Несколько крупных банков временно прекратили выдачу валюты, а часть обменных пунктов полностью остановила продажи. Как пояснил экономист Эльдар Шамсутдинов, это связано с резким ростом спроса на доллары «на фоне ожиданий разворота курса», а «обменники предпочитают «придерживать» доллар, рассчитывая на более выгодные уровни».

«Многие точки закупались по 520 тенге еще две недели назад и не хотят продавать дешевле», – считает он.

4 декабря впервые с марта 2025 года курс доллара опустился ниже 500 тенге, пишет Forbes Kazakhstan.

Национальный банк страны выступил с разъяснениями и отметил отсутствие признаков спекуляций и угроз для финансовой стабильности. Согласно данным регулятора, за последние три месяца тенге укрепился примерно на 7% благодаря улучшению внешней конъюнктуры и росту инвестиционного спроса на казахстанские активы.

Основным драйвером укрепления национальной валюты стал приток портфельных иностранных инвестиций. С октября по конец ноября нерезиденты вложили 1,1 млрд долларов в государственные ценные бумаги, что довело общую сумму вложений до исторического максимума в 3,6 млрд долларов. Всего с начала года прирост составил 1,5 млрд.

Эксперты предупреждают, что высокая доля иностранного капитала увеличивает уязвимость рынка. Любой внешний шок, вроде изменений геополитики или экономической политики, может привести к массовой распродаже бумаг и резкому росту спроса на доллары, что негативно скажется на курсе тенге. По мнению аналитиков, именно эти риски делают поведение обменников более осторожным: несмотря на текущее укрепление, вера в устойчивость тренда в долгосрочной перспективе остается слабой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Казахстанский Центробанк объявил о валютных интервенциях для стабилизации рынка на фоне падения тенге. В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, запрещающий вывоз из страны наличной иностранной валюты на сумму свыше 10 тыс. долларов.

В марте 2022 года Центробанк республики сообщал, что доставка наличной валюты в Казахстан осложнилась из-за геополитической ситуации и высокого спроса у населения. Тогда в стране тоже возникли проблемы с наличной валютой.