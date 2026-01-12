Количество фильмов по мотивам советской кино- и мультклассики зашкаливает. Полнометражных блокбастеров пока не снято разве что по «Ну, погоди!» и «Приключениям кота Леопольда». Увидим мы на экранах что-то свежее или нам так и предстоит смотреть фантазии на советские темы?7 комментариев
Путин поручил Мантурову усилить контроль производительности труда в ОПК
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи обратил внимание первого вице-премьера Дениса Мантурова на необходимость анализа производительности труда на предприятиях оборонной промышленности.
Во время рабочей встречи президент России поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову обратить особое внимание на производительность труда в оборонном комплексе, передает ТАСС.
Владимир Путин подчеркнул, что следует «вычистить» влияние второй смены и оценивать реальные показатели производительности, особенно в секторе оборонной промышленности.
«Это очень важный вопрос. И я просил бы вас «вычистить» фактор второй смены и смотреть по сути, что происходит с производительностью труда, в том числе и в секторе оборонной промышленности», – заявил Путин.
В ходе обсуждения Мантуров сообщил, что в оборонно-промышленном комплексе сейчас работает 3,8 млн человек. За последние три года штат увеличился на 800 тыс. сотрудников. По словам первого вице-премьера, несмотря на рост численности, фиксируется повышение производительности труда.
Ранее президент России Владимир Путин начал рабочий год с обсуждения вопросов промышленности и транспорта с первым вице-премьером Денисом Мантуровым.
Путин отметил, что обрабатывающие отрасли России продемонстрировали хорошие результаты по итогам 2025 года благодаря работе оборонно-промышленного комплекса.