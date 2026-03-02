До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.7 комментариев
Найден первый управляемый нейросетью Google Gemini Android-вирус
Специалисты по кибербезопасности выявили вредоносную программу, которая применяет нейросеть Google Gemini для скрытного закрепления в операционной системе смартфона.
Эксперты компании ESET зафиксировали появление первого известного вируса для Android, использующего алгоритмы искусственного интеллекта, сообщает Telegram-канал УБК МВД.
Вредоносный код обращается к нейросети Google Gemini не для генерации текстов, а для непосредственного управления интерфейсом гаджета.
ИИ создает пошаговые инструкции, позволяющие программе закрепиться в списке активных задач и избежать обнаружения. Технология считывает действия владельца с экрана и принимает меры по маскировке, повышая устойчивость вируса на разных устройствах.
Программа имитирует банковское приложение и ориентирована преимущественно на жителей Аргентины. Удалить угрозу в обычном режиме невозможно, так как софт блокирует попытки деинсталляции, требуя перезагрузки в безопасном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты компании F6 зафиксировали новую волну атак с использованием банковского Android-трояна Falcon.
В «Лаборатории Касперского» отметили растущую популярность моделей Gemini и ChatGPT среди киберпреступников для реализации различных схем.
Ранее вредоносная программа SparkCat с помощью нейросетей начала красть данные с фотографий на смартфонах пользователей.