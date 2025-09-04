В «Лаборатории Касперского» рассказали об использовании хакерами ИИ

Tекст: Елизавета Шишкова

Популярные модели искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, Gemini и Sonnet, все чаще используются хакерами для реализации различных схем, сообщил «Газете.Ru» руководитель группы исследований и разработки технологий машинного обучения в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов, передает Газета.Ru. По его словам, чат-боты помогают киберпреступникам организовывать мошеннические кампании, автоматизировать операционную деятельность и совершенствовать программный код атак.

Владислав Тушканов отметил: «ИИ активно используется злоумышленниками в разных сценариях. Кроме генерации фишинга и спама, атакующие применяют ИИ для упрощения своей операционной работы, написания скриптов, отладки программного кода – это подтверждают отчеты по безопасности OpenAI, Google и Anthropic».

Эксперт подчеркнул, что использование искусственного интеллекта хакерами пока не создает принципиально новых угроз. Однако такие технологии могут существенно повысить эффективность кибератак и снизить порог вхождения в киберпреступность, поскольку уменьшают требования к техническим знаниям преступников.

Тушканов также напомнил, что ИИ широко применяется и для повышения кибербезопасности. В частности, в самой «Лаборатории Касперского» используется внутренний ИИ-сервис, который помогает разработчикам быстрее реализовывать новый функционал, анализировать вредоносный код и обрабатывать данные о киберугрозах.

