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В МВД назвали уловки мошенников для установки на телефоны вредоносных ПО
Мошенники используют различные уловки, чтобы убедить людей установить вредоносные APK-файлы на смартфоны с Android, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
В Telegram-канале МВД говорится, что «вредоносное программное обеспечение не появляется в устройстве из ниоткуда. Цель злоумышленников – обойти вашу осторожность и заставить добровольно установить вредоносный APK-файл на ваш Android-телефон».
Чаще всего аферисты представляются операторами связи, сотрудниками банка, работниками государственных органов или даже коллегами и знакомыми жертвы. Звонящие могут ссылаться на необходимость продления договора, перехода на новый тариф или улучшения качества связи, требуя установить «служебную» программу, такую как «Договор.apk» или «5G.apk».
Когда мошенник выдает себя за банковского работника, он может говорить о проверке бонусов, перевода денег на «безопасный счет» или обновлении приложения, используя имена популярных банковских приложений, например, «Сбер.apk» или «ВТБ.apk». В таком случае злоумышленники эксплуатируют желание жертвы получить выгоду или страх потерять средства.
В случае с госорганами, преступники используют авторитет «Госуслуг» или других институтов, предлагая обновить важные приложения или подтвердить личные данные через скачивание «официального» файла. Иногда жертве предлагают продиктовать СМС-код или ввести его в «служебное приложение».
Мошенники, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов, убеждают срочно установить на телефон «официальное» приложение для защиты счетов, например, «Касперский.apk» или «ЦБ.apk». Они активно создают у жертвы чувство паники и угрозы сохранности сбережений.
Если злоумышленники выступают в роли знакомых или коллег, они рассылают вредоносные файлы под видом фотографий, видео-архивов или приказов, вызывая у получателя любопытство и интригу. В МВД подчеркивают, что основной расчет аферистов – искусственно создать срочность, страх или любопытство и тем самым убедить пользователя самостоятельно загрузить вредоносное ПО.
В пятницу в МВД предупредили, что мошенники начали создавать поддельные сайты для оплаты проезда по платным дорогам Москвы, включая Московский скоростной диаметр. Кроме того, депутат Госдумы Антон Немкин сообщил, что злоумышленники начали прибегать к новому методу воровства банковских данных, для этого они «случайно» отправляют жертвам переводы.
Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему кражи банковских данных. Они знакомятся в соцсетях, предлагают оплатить просмотр кино на фишинговых платформах, где похищают эту персональную информацию.