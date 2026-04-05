Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Минобороны сообщило о перехвате 87 украинских беспилотников за ночь
В течение ночи с 22:00 мск 4 апреля до 8:00 мск 5 апреля российские силы ПВО перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотников самолетного типа, передает Минобороны России в MAX.
Беспилотники были обнаружены и ликвидированы в воздушном пространстве над несколькими регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Нижегородскую, Курскую, Орловскую, Тамбовскую, Калужскую, Пензенскую, Ульяновскую, Тверскую, Ленинградскую области, а также над Республикой Мордовия и Крымом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства ПВО в ночь на пятницу 3 апреля перехватили и уничтожили 192 украинских беспилотника самолетного типа над рядом российских регионов. Российские средства ПВО 4 апреля с 15.00 до 22.00 мск перехватили и уничтожили 69 украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской областями и Крымом. В ночь с 1 на 2 апреля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 147 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую области и Крым.