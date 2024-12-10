Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Песков сказал, когда завершится спецоперация на Украине
Песков заявил о продолжении СВО на Украине из-за отказа Киева от переговоров
Специальная военная операция на Украине завершится, когда будут достигнуты цели, поставленные президентом России Владимиром Путиным, заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства.
Песков подчеркнул, что эти цели могут быть достигнуты как в результате самой операции, так и в результате соответствующих переговоров, передает ТАСС.
Песков отметил, что процесс переговоров с украинской стороной на данный момент отсутствует, поскольку Украина отказывается от каких-либо переговоров.
«Поэтому СВО продолжается до победного конца», – сказал он, указывая на твердую позицию России в этом вопросе.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей специальной военной операции, и украинские вооруженные силы теряют боеспособность.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отметила, что выполнение задач Владимира Путина в рамках спецоперации стало главной целью для российских властей, подчеркнув значимость соблюдения прав участников СВО.