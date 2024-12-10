Уполномоченный по правам человека назвала задачи Путина приоритетом для власти

Tекст: Максим Попов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова дала интервью РИА «Новости», в котором подчеркнула, что выполнение задач, поставленных президентом Путиным в рамках специальной военной операции, является наивысшей целью для российского государства. Она отметила, что в настоящее время нет более значимой задачи для органов государственной власти.

«Сегодня нет более важной задачи для всего государства, каждого органа государственной власти, чем выполнить те задачи, которые поставлены президентом в рамках специальной военной операции. Сегодня то время, когда личный интерес и общественный запрос, может быть, как никогда находятся не в конфликте, а во взаимном понимании», - сказала омбудсмен.

Москалькова также подчеркнула важность соблюдения прав участников специальной военной операции, отметив, что система гарантий, разработанная для них, должна соблюдаться в полном объеме, включая все детали и дух, заложенный законодателем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский уполномоченный по правам человека опубликовала список 630 пленных, которых Киев отказывается забирать. Также сообщалось, что РКК установил судьбу 1253 пропавших жителей Курской области.