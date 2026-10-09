ВС России поразили два сухогруза с военным имуществом для ВСУ

Минобороны: ВС России поразили два судна с военными грузами для ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Вооруженные силы России продолжили наносить удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов, сообщило Минобороны в Max.

В результате этих ударов в порту Черноморск был поражен сухогруз. В ведомстве уточнили, что данное судно доставляло грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения украинских войск.

Кроме того, еще один сухогруз был поражен непосредственно на переходе морем. Отмечается, что это судно доставляло грузы военного назначения в порт Одессы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные превратили сухогруз украинских войск в «водовоз».

Во вторник Вооруженные силы России поразили порты и сухогруз в Одесской области.

В понедельник российская армия нанесла удар по порту Вилково и электроподстанции в Харьковской области.