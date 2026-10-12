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    Как Суворов не дал туркам сжечь Херсон и Черноморский флот

    @ К фон Мехель

    12 октября 2026, 08:42 Мнение

    Как Суворов не дал туркам сжечь Херсон и Черноморский флот

    12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад

    журналист

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    Русские – это нация первопроходцев, которые отлично умеют обустраиваться на новых местах. Как любой оседлый народ, мы не любим, когда на нас набегают, грабят и угоняют в плен честно работающих людей. Поэтому, как только появляется возможность, русские берут под контроль и ликвидируют образования, с территории которых кто-то может угрожать России.

    Одним из таких образований было Крымское ханство, которое сотнями лет подрывало Россию в экономическом и военном плане. В 1783 году эти земли присоединили к империи и принялись наводить там порядок в ручном режиме.

    Чтобы улучшить связанность территорий и надежнее обезопасить новые приобретения, Екатерина Великая взялась за масштабный проект по колонизации земель вокруг. Процесс шел с прицелом на полноценный выход в Черное море. (Царь Петр когда-то провернул то же самое с Балтикой).

    В 1778 году князь Потемкин основал город Херсон в 30 км от входа в Днепровский лиман. Там началось строительство Черноморского флота. Все это радикально меняло баланс сил в регионе. Ситуация нервировала не только Османскую империю, но и многие европейские державы. Особенно активно турок поддерживала Франция, всерьез взявшаяся за перевооружение этой страны.

    Проигравшие войну 1768-1774 годов турки желали реванша. В союзе с французами они почувствовали себя увереннее и объявили России новую войну в августе 1787 года. Разработанный при участии французских военспецов план предполагал сжигание Херсона вместе с флотом и верфями. Но для этого надо было сначала дойти до него по Днепру.

    Твердыня

    Проблема была в том, что идти прямо на Херсон, невзирая на слабость его укреплений, было нельзя. Для начала надо было взять Кинбурнскую крепость русских на одноименной косе. На турецкой стороне Днепро-Бугского лимана со стороны Черного моря находилась мощная вражеская крепость Очаков. С русской стороны вход запирала куда более скромная по размерам крепость Кинбурн. Не овладев ей, отправлять флот и войска по Днепру в сторону Херсона было рискованно – туркам надо было обеспечить надежное снабжение группировки.

    Коса и крепость достались Российской империи по итогам предыдущей русско-турецкой войны. Крепость Кинбурн находилась в паре километров от края косы, смотрящего на Очаков. В те времена она представляла собой неправильный прямоугольник с открытыми батареями вместо бастионов. С началом войны русские модернизировали крепость – насколько позволило время и ресурсы.

    Силы русских в крепости насчитывали около 4 тыс. солдат и 338 орудий. Турки были готовы высадить 5 тыс. человек – немногим больше. Но у них имелся свой козырь – османский флот в этот период войны господствовал в регионе. В сентябре корабли русского Черноморского флота попали в сильнейший шторм, и выжившие чинились на верфях. Гарнизон Кинбурнской крепости мог рассчитывать только на отдельные корабли.

    Впрочем, некоторых капитанов соотношение сил «десять к одному» не пугало. Так, мальтиец на русской службе Джулиано де Ломбард на галере «Десна» не раз бросался один едва ли не на весь турецкий флот. Понимание преимуществ весел, наглость и везение позволяли ему творить невозможное. Противник, скорее всего, принимал его галеру за брандер и бросался наутек, что давало де Ломбарду возможность топить османские корабли, наносить врагу потери и вовремя отступать. Но сделать невозможное и уничтожить флот в четыре десятка кораблей и судов, включая линейные, он, конечно, не мог.

    Сбросить в море

    Османы начали приготовления к высадке десанта в сентябре. К русским укреплениям подходили бомбардирские корабли, открывали огонь и отходили. Противник предпринимал ложные высадки, чтобы отвлечь русских от работ по промерам глубин – французские инженеры на турецкой службе готовили что-то крупное.

    К началу основной высадки в крепости находился Александр Суворов – один из самых талантливых русских полководцев того времени. Настрой у генерал-аншефа был решительный – сбросить врага в море при первой же возможности и пресечь захват Кинбурна.

    Турки начали высадку 12 октября. Замысел был высадить основные силы на оконечности косы, укрепиться там, после чего накопить достаточное количество припасов и людей, чтобы взять крепость. При этом началось все с отвлекающего маневра – противник высадил полутысячный отряд с противоположной стороны, в 15 км от крепости, вынуждая русских реагировать и отправлять туда силы. Большую часть в этом отряде составляли те, кого османам было не жалко – перешедшие на турецкую службу запорожские казаки.

    После этого началась высадка основных сил. Ее прикрывали артиллерийские корабли турецкого флота с 400 орудиями, выстроившиеся в линию вдоль косы.

    Суворов не пытался мешать противнику высаживать десант и окапываться. Он не хотел сбросить в море лишь авангард и потом месяцами отражать атаки – русский генерал желал уничтожить всех. Поэтому он терпеливо дождался, пока турки выгрузят на берег все, что имели, и укрепятся, вырыв 15 траншей.

    Около 15 часов чувствующие себя в ложной безопасности турки развернулись в боевые порядки и двинулись на крепость. За 200 м до стен по врагу ударила артиллерия, но дальше произошло нечто совершенно неожиданное – не дожидаясь, пока противник возьмется за сам Кинбурн, Суворов вывел из крепости около 2,6 тыс. человек пехоты, регулярной кавалерии и казаков, и немедленно атаковал. Задумка – выдавить турок в море и устроить страшное избиение. Противник сам сделал это возможным, отведя корабли после высадки подальше от берега – чтобы ни у кого не было и мысли о бегстве.

    Первая атака закончилась неудачей – пройти удалось только 10 из 15 траншей. Противник бил по наступающим из корабельных орудий. Строй начал рассыпаться, и Суворов счёл за благо отступить, пока это еще можно было сделать организованно. Сам генерал-аншеф потерял под собой коня и был ранен в бок.

    Отойдя в крепость, соединившись с подошедшими подкреплениями и приведя себя в порядок, русские предприняли ещё одну попытку. Было около 18 часов, и флот турок уже не мог так же эффективно стрелять в темноте. Свежие силы, удар по морали противника, нанесённый первой атакой, и частичная нейтрализация вражеских кораблей дали результат – на этот раз русские дошли до последней траншеи и сбросили десант в море. По барахтающемуся противнику открыли безжалостный огонь – турки потеряли 4 тыс. человек из 5 тыс. и оставили идею взять Кинбурнскую косу. Кого-то поражали пули, а кто-то тонул, пытаясь добраться до кораблей. Разгром вышел полнейшим. Херсон был спасён.

    Русские бьются на этой косе и сегодня – ее занимают войска группировки «Днепр». Контролируя, как и в суворовские времена, вход в Днепро-Бугский лиман, воины современной России грозят вражескому Очакову, посылают туда ударные и разведывательные беспилотники, а также ловят неприятельские диверсионно-разведывательные группы. 

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